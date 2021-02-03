台南西港壘球場動工預計8月完工 李全教代表廠商現身

臺南市西港壘球場興建工程今天下午舉行動土典禮，市長黄偉哲表示，感謝立委郭國文爭取中央補助及市府經費1842萬元，檢視轄內土地向國有財產署争取土地並合法變更後，興建一座具有比賽規格的壘球場，預計110年8月底前完工，大家都期待工程能夠順利如期完工。

今天的動土典禮由市長黃偉哲、立委郭國文以及轄區的市議員蘇蔡秋金、蔡秋蘭、方一峰及各里里長都出席，比較意外的是台南市議會前議長李全教也低調的現身，他表示得標的營建廠商，他有投資，所以來代表營造方來出席。他表示，現在都投注在上市公司做營運上，台北、台南兩地跑，通常是假日才會回到台南。

西港區長林耿漢表示，壘球場歷經四次的招標終於投標出去，感謝營造業者願意來承包，轄內壘球隊原有12隊，因原本一座非已不開放球隊借用，目前球隊均已外流，為了恢復西港區壘球運動風氣，相當不容易争取妥適土地，感謝中央、市政府經費補助，未來提供西港區壘球活動使用外，日後也可配合地方及市府辨理。