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見過媽祖年輕得道樣貌嗎？故宮媽祖圖像首度亮相南院

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
故宮珍藏唯一媽祖像「天后安瀾」首度在南院亮相！圖／故宮南院提供
故宮珍藏唯一媽祖像「天后安瀾」首度在南院亮相！圖／故宮南院提供

故宮珍藏唯一媽祖像「天后安瀾」首度亮相！嘉義縣故宮南院「翰墨空間-故宮書畫賞析」今天立春換裝，並展出宋蔡襄「致彥猷尺牘」、宋人「虎溪三笑圖」等9件重要古物；「人氣國寶展」北宋薛紹彭「雜書」3公尺長卷全幅展出，新春特色主題，歡迎參觀。

策展人書畫處科長何炎泉說，本檔展期適逢媽祖生日及浴佛節，因此特別選定宗教元素串聯作品。媽祖信仰與歷代皇帝推廣有很大淵源，本次精選曾賜媽祖「順濟」廟額的宋徽宗，封媽祖為「崇福夫人」的宋高宗，「天后」的清聖祖等三位皇帝書法作品。

明星展件「天后安瀾」收錄於「天開壽域南極圖」冊，畫中媽祖造型與台灣廟宇常見中年豐潤形象不同，是媽祖年輕得道時的樣貌。

「宋四大家」之一的蔡襄，和明代宮廷畫家吳彬都是福建莆田人，與媽祖同鄉。蔡襄除書法，對文房四寶也很有研究，作品「致彥猷尺牘」有顏體的穩重結構，並滲入妍美筆法，書風圓勁清麗；吳彬「歲華紀勝圖」冊描繪1年當中各個節令活動，本次選展「浴佛」（圖），精細中帶有樸拙稚趣。

策展人林宛儒說，繪畫選件圍繞宗教主題，宋人「虎溪三笑圖」講述東晉陸修靜、陶淵明兩人拜訪高僧慧遠，三人相談甚歡，讓慧遠打破「送客不過虎溪」的誓言，故事雖屬虛構，但也反映了儒、釋、道三教共融的理想境界。

故宮南院表示，「翰墨空間-故宮書畫賞析」書法選件以跨越朝代、各體兼備為主，繪畫以山水、花鳥、人物三大領域為輔，搭配本檔35件文物展出，展場也有新氣象，展期至5月9日止。

新春期間10日至16日故宮南院天天開館，初一至初五推出新春揮毫、射箭體驗、祈運年畫、清宮一日木匠及香氛轉心瓶等DIY活動，以及爵士樂、國樂團表演，詳情請上故宮南院官網。

故宮珍藏唯一媽祖像「天后安瀾」首度在南院亮相！圖／故宮南院提供
故宮珍藏唯一媽祖像「天后安瀾」首度在南院亮相！圖／故宮南院提供

故宮南院 媽祖

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