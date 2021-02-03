護理師出身衛生局長趙紋華就職 翁章梁：阿中部長讚賞

嘉義縣衛生局新任局長兼慢性病防治所長趙紋華上午宣誓就職，縣長翁章梁主持布達典禮，翁章梁稱讚趙紋華從基層護士歷練，代理局長1年多，領導衛生局團隊，防疫表現受肯定，能力及領導力都好，連衛福部長陳時中都肯定。

翁章梁說，許多人問他，為什麼讓趙紋華代理局長那麼久？他說，卡在考試院銓敘部對醫護人員銓敘資格認定，最終獲衛福部、銓敘部審查通過，才發布任命。

趙紋華有公務人員高等二級公職護理師資格，台北護理學院、中正大學企業管理學系碩士學歷，從護士轉任衛生稽查員，表現優異，一路從科員、科長、副局長、代理局長。翁章梁要求趙紋華做好防疫、長照等重要業務，守護縣民健康。

趙紋華就職借財稅局禮堂舉行，來賓冠蓋雲集，場面盛大，展現她的好人脈，趙紋華與翁章梁是義竹鄉親，義竹鄉前鄉長、前國代林正雄與義竹鄉長黃阿家到場祝賀，當衛生局長長達27年退休的鍾明昌也到場。