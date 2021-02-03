激勵基層拚治安 南市議長郭信良市警局發慰問金

春節接近，為激勵警方士氣，台南市議長郭信良今天上午率領市議員沈家鳳等人，今天前往市警察局發放慰問金96萬元，期勉員警做好春節期間安全維護工作，讓市民鄉親安心過年。

南市警察局今起至17日辦理「110年加強重要節日安全維護工作」，郭信良等人上午前往市警局了解警方相關作為，市警局長方仰寧也向郭信良等人說明當前警方守護治安相關作為。

郭信良指出，為讓勤務正常化，警方春安工作改名為「加強重要節日安全維護工作」，並取消刑案績效評比，這是個好的改變，更重要的是，希望可以翻轉「養績效」陋習，真正提升南市治安整體安全。

郭信良表示，南市在六都中治安評比向來名列前茅，但最近人事變化比較多。局長方仰寧局長上任後，新任分局長和保安警察大隊大隊長也到任，既然人事已確定下來，大家全力拚治安，不辜負市民信賴。