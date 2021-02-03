國家級濕地在嘉縣 翁章梁宣布建賞鳥公園鱟保育館

昨天世界濕地日，嘉義縣擁有全國最多6處國家級重要濕地，上午縣長翁章梁在縣府主持濕地生態環境教育系列活動宣傳，宣布與觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處聯合打造賞鳥公園新岑公園，建鱟生態保育館好消息。

縣府3月辦濕地生態環境教育系列活動，翁章梁換賞鳥休閒服化身「濕地探險家」，與雲嘉南風管處長徐振能、嘉縣生態保育協會及野鳥學會等團體啟動開跑儀式，推廣濕地生態旅遊及環境教育。

布袋鹽田濕地是世界級保育黑面琵鷺、雁鴨科、鷸科等棲地，觀察站新岑運動公園每年吸引國內外賞鳥人士，但賞鳥設施不足，地方人士盼政府改善推動賞鳥觀光，翁章梁及徐振能表示，將聯手打造新岑公園成為賞鳥景點。

另，全國首座被稱「活化石、夫妻魚」的鱟，生態保育館將落腳布袋鎮新岑國小，布袋發現14隻稚鱟，是本島4年來再度出現野生稚鱟，環保局申請能源局太陽能光電回饋金，在鱟保育基地新岑國小，計畫興建鱟生態保育館。

農業處指出，嘉縣6處7千多公頃國家級重要濕地，全國最多，有豐富生物多樣性及自然景觀，包括鰲鼓濕地、朴子溪河口濕地、布袋鹽田濕地、嘉南埤圳濕地、好美寮濕地、八掌溪濕地，系列活動包括「環境教育課程」及「生態旅遊行程」，室內課程安排認識濕地神秘嘉賓、辨識特色物種小技巧、地景環境變遷史，以及生態友善棲地如何進行營造等環境教育講座。