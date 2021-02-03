塑膠工廠火警 嘉市空氣品質達紅害
嘉義市青年街一間塑膠工廠今天凌晨發生火警，因廠房堆放塑膠物品，燃燒產生大量濃煙，嘉義市環保局啟動應變小組監測空氣品質達紅害，提醒民眾緊閉門窗、減少外出。
嘉義市消防局今天凌晨4時45分接獲民眾報案稱，青年街路上工廠竄出火舌，消防局派24車、72人前往搶救。
消防員趕到現場發現工廠內堆放大量塑膠物品，濃煙竄天，伴隨著臭味，鐵皮屋頂因高溫而坍塌，火勢延燒逾6小時才撲滅，起火原因待調查。
嘉義市環境保護局在第一時間啟動應變小組，派員至現場運用直讀式儀器監控下風處空氣品質狀況掌握污染情形，空氣品質達紅害等級。
嘉義市環境保護局空氣及噪音管理科長黃中和表示，今天風速偏弱，擴散條件差，火災空污影響範圍擴及整個市區，提醒民眾緊閉門窗、減少外出，若外出務必戴口罩。
黃中和指出，火警現場監測數值顯示細懸浮微粒濃度偏高，業者違反空氣污染防制法第32條規定，依同法第67條裁處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。
嘉義市政府環境保護局呼籲民眾，未來幾天風場仍以偏東風為主，大氣擴散條件差，空氣品質預估落於「橘色提醒至紅色警示」間，市區空氣品質在火災空污影響下將更不佳，民眾應留意空氣品質變化，加強個人健康防護。
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