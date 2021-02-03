快訊

整理包／家長震撼彈！開學、指考延期 防疫照顧假怎麼請？

延後4天開學！2月20日原訂要補班課「變寒假」 潘文忠：免補課

塑膠工廠火警 嘉市空氣品質達紅害

中央社 / 嘉義市3日電

嘉義市青年街一間塑膠工廠今天凌晨發生火警，因廠房堆放塑膠物品，燃燒產生大量濃煙，嘉義市環保局啟動應變小組監測空氣品質達紅害，提醒民眾緊閉門窗、減少外出。

嘉義市消防局今天凌晨4時45分接獲民眾報案稱，青年街路上工廠竄出火舌，消防局派24車、72人前往搶救。

消防員趕到現場發現工廠內堆放大量塑膠物品，濃煙竄天，伴隨著臭味，鐵皮屋頂因高溫而坍塌，火勢延燒逾6小時才撲滅，起火原因待調查。

嘉義市環境保護局在第一時間啟動應變小組，派員至現場運用直讀式儀器監控下風處空氣品質狀況掌握污染情形，空氣品質達紅害等級。

嘉義市環境保護局空氣及噪音管理科長黃中和表示，今天風速偏弱，擴散條件差，火災空污影響範圍擴及整個市區，提醒民眾緊閉門窗、減少外出，若外出務必戴口罩。

黃中和指出，火警現場監測數值顯示細懸浮微粒濃度偏高，業者違反空氣污染防制法第32條規定，依同法第67條裁處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

嘉義市政府環境保護局呼籲民眾，未來幾天風場仍以偏東風為主，大氣擴散條件差，空氣品質預估落於「橘色提醒至紅色警示」間，市區空氣品質在火災空污影響下將更不佳，民眾應留意空氣品質變化，加強個人健康防護。

嘉義 空氣品質 空污

延伸閱讀

嘉市府原訂今聯合稽查工廠 清晨竟失火！民眾質疑「環保蟑螂」

林口發電廠旁漁港傳火警 10噸重漁船燒光

嘉市先期轉運中心 預告畫為第一座空品維護區

嘉義市塑膠工廠火警 濃煙竄天1人緊急逃出

相關新聞

IKEA要來嘉義哪裡開店？嘉義秀泰：接洽中

IKEA人員日前由嘉義市府安排看點，台南人不滿IKEA沒選台南，但台南巿府回應時說得知消息只是到嘉義設「快閃店」。對於是...

扮太空人模仿抗SARS太空裝？ 西螺鎮長：提醒防疫重要

新冠肺炎疫情當前，全台各地活動紛取消，連雲林縣每年最受矚目的大型燈會2021北港燈會也僅保留燈區、取消晚會活動；在落實防...

見過媽祖年輕得道樣貌嗎？故宮媽祖圖像首度亮相南院

故宮珍藏唯一媽祖像「天后安瀾」首度亮相！嘉義縣故宮南院「翰墨空間-故宮書畫賞析」今天立春換裝，並展出宋蔡襄「致彥猷尺牘」...

護理師出身衛生局長趙紋華就職 翁章梁：阿中部長讚賞

嘉義縣衛生局新任局長兼慢性病防治所長趙紋華上午宣誓就職，縣長翁章梁主持布達典禮，翁章梁稱讚趙紋華從基層護士歷練，代理局長...

國家級濕地在嘉縣 翁章梁宣布建賞鳥公園鱟保育館

昨天世界濕地日，嘉義縣擁有全國最多6處國家級重要濕地，上午縣長翁章梁在縣府主持濕地生態環境教育系列活動宣傳，宣布與觀光局...

激勵基層拚治安 南市議長郭信良市警局發慰問金

春節接近，為激勵警方士氣，台南市議長郭信良今天上午率領市議員沈家鳳等人，今天前往市警察局發放慰問金96萬元，期勉員警做好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。