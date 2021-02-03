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布袋廢鹽灘區2隻黑面琵鷺暴斃 送驗查死因

中央社 / 嘉義縣3日電

嘉義縣布袋鎮廢鹽灘區，近日發現2隻暴斃的保育類黑面琵鷺，目前正值禽流感流行季節，嘉義縣府相關單位無法確認死因，已將鳥屍送農委會家畜疾病防治所檢驗。

嘉義縣畜產保育科長石蕙菱說，1月31日及2月1日分別接獲中華鳥會、高雄鳥會通報，在布袋鎮廢鹽灘區八區及九區鹽田，各發現一隻死亡黑面琵鷺。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，目前正值禽流感流行季節，收到畜產保育科送來的黑面琵鷺屍體，無法判斷是肉毒桿菌中毒死亡，還是因禽流感死亡，已轉送農委會家畜疾病防治所檢驗，近日會有結果。

石蕙菱說，近年來常發生黑面琵鷺死亡事件，多是因為吃了帶有肉毒桿菌的死魚。縣府發現受傷的黑面琵鷺，不管原因為何，一律送到集集特生中心救治。

石蕙菱強調，如果發現染禽流感的黑面琵鷺，政府單位以保種為主，會盡力救治，並不撲殺。

禽流感 黑面琵鷺 嘉義

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