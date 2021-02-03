IKEA要來嘉義哪裡開店？嘉義秀泰：接洽中

IKEA人員日前由嘉義市府安排看點，台南人不滿IKEA沒選台南，但台南巿府回應時說得知消息只是到嘉義設「快閃店」。對於是分店還是快閃店，嘉義市府建設處指出，無論哪一種店，都會很積極爭取，沒有消極條件，積極接洽大企業，讓嘉市成為雲嘉南消費中心。

由於有消息傳出IKEA會先選嘉義秀泰開快閃店「試水溫」，秀泰台北總公司指出，知道嘉義人都很期待IKEA來設點，也很歡迎這個國際大品牌，正積極與IKEA接洽中，希望能在嘉義秀泰設快閃店，也會有足夠空間給IKEA駐點。

嘉市府建設處等單位日前接待IKEA人員，從市府出發，到森林之歌、北香湖公園、中央廣場和嘉義市立棒球場等處，了解觀光人口和消費力。本報報導後，除了讓嘉義人引頸期盼外，消息傳到台南，還讓台南人說「氣到拳頭都硬了」、「怎麼可能不選台南選嘉義」，南市府則稱「只是到嘉義開快閃店」。

嘉市府建設處指出，當初接洽IKEA來看點時，對方並未說是要開快閃店或分店，但很肯定嘉義市的消費實力，尤其嘉市湖子內重畫區、後湖的乙種工業用地等，幅員都很大，很多用地，適合大型商場駐點，目前市府也設單一窗口，歡迎各大企業都來駐點，都會派員接洽。

嘉市議員鄭光宏表示，無論IKEA用快閃店測水溫或正式展店，對於市長黃敏惠的招商都是正面指標效應，黃敏惠前一任內已引進秀泰和Costco，若這一任能再引能IKEA這舉世聞名的知名品牌，對嘉義繁榮發展一大助益，也落實市長打造西部新都心的政見。

鄭光宏說，有指標企業進駐，會吸引更多其他品牌來嘉義落腳，所以請市府要積極接洽，尤其一億元以上的投資，要設單一窗口，由市長、副市長或秘書長召開協調會，整合各局處協助廠商，讓投資不會受到阻礙，議會會持續監督，讓市府招商腳步更快。