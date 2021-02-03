扮太空人模仿抗SARS太空裝？ 西螺鎮長：提醒防疫重要

新冠肺炎疫情當前，全台各地活動紛取消，連雲林縣每年最受矚目的大型燈會2021北港燈會也僅保留燈區、取消晚會活動；在落實防疫措施的前提，除斗六市公所主辦的斗六燈會上月31日已點燈，西螺鎮公所主辦的「燈Light西螺」燈會也將在2月6日啟燈並舉辦演唱晚會，鎮長鄭玲惠今天Kuso扮成太空人為活動代言，並宣示防疫不鬆懈，本周六晚上6點半啟燈活動將加派5倍人力防疫。

去年12月不計形象扮成B-Boy、Kuso嘻哈風的鄭玲惠，今年轉換風格變成俏皮的太空人為燈會活動宣傳，記者詢問鄭「是否模仿邱淑媞穿著太空裝？」鄭玲惠說「不是模仿」，這身裝扮除是為貼近今年燈會主題，也提醒大家防疫很重要、防疫工作不可馬虎。

鄭玲惠表示，逢年過節遊子返鄉，「燈Light西螺」的原意即意味邀大家「返來西螺」賞燈，今年燈會走科幻路線，以漫遊太空世界「X SPACE」概念，在西螺大橋河濱公園打造三大主題燈區，包括「星空幻想」現代燈區、「648星球」及「銀河光景」河岸燈區等共23組花燈，前後入口也皆有象徵西螺的入口裝置意象，讓賞燈民眾一路從公園前端拍照到末端。

鄭玲惠說，去年至今，全球不巧遇上疫情，太空世界因會讓人聯想漫步在浩瀚宇宙之中，希望藉燈會讓大家將腳步放慢、心情放鬆；2月6日晚上6點半至9點半點燈晚會除邀請知名台語歌手陳隨意、謝宜君登台演唱，也安排豐富抽獎活動，最大獎50吋液晶電視、掃地機器人和氣炸烤箱等數十項好禮相送。