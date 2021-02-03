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扮太空人模仿抗SARS太空裝？ 西螺鎮長：提醒防疫重要

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
西螺燈會「燈Light西螺：X SPACE」從2月6日舉辦至3月1日。記者陳苡葳／翻攝
西螺燈會「燈Light西螺：X SPACE」從2月6日舉辦至3月1日。記者陳苡葳／翻攝

新冠肺炎疫情當前，全台各地活動紛取消，連雲林縣每年最受矚目的大型燈會2021北港燈會也僅保留燈區、取消晚會活動；在落實防疫措施的前提，除斗六市公所主辦的斗六燈會上月31日已點燈，西螺鎮公所主辦的「燈Light西螺」燈會也將在2月6日啟燈並舉辦演唱晚會，鎮長鄭玲惠今天Kuso扮成太空人為活動代言，並宣示防疫不鬆懈，本周六晚上6點半啟燈活動將加派5倍人力防疫。

去年12月不計形象扮成B-Boy、Kuso嘻哈風的鄭玲惠，今年轉換風格變成俏皮的太空人為燈會活動宣傳，記者詢問鄭「是否模仿邱淑媞穿著太空裝？」鄭玲惠說「不是模仿」，這身裝扮除是為貼近今年燈會主題，也提醒大家防疫很重要、防疫工作不可馬虎。

鄭玲惠表示，逢年過節遊子返鄉，「燈Light西螺」的原意即意味邀大家「返來西螺」賞燈，今年燈會走科幻路線，以漫遊太空世界「X SPACE」概念，在西螺大橋河濱公園打造三大主題燈區，包括「星空幻想」現代燈區、「648星球」及「銀河光景」河岸燈區等共23組花燈，前後入口也皆有象徵西螺的入口裝置意象，讓賞燈民眾一路從公園前端拍照到末端。

鄭玲惠說，去年至今，全球不巧遇上疫情，太空世界因會讓人聯想漫步在浩瀚宇宙之中，希望藉燈會讓大家將腳步放慢、心情放鬆；2月6日晚上6點半至9點半點燈晚會除邀請知名台語歌手陳隨意、謝宜君登台演唱，也安排豐富抽獎活動，最大獎50吋液晶電視、掃地機器人和氣炸烤箱等數十項好禮相送。

鄭玲惠指出，今年燈期從2月6日一連舉辦24天至3月1日，活動範圍不開放飲食、不販售餐飲；民眾賞燈時須戴口罩、保持室外保持1公尺社交距離。6日晚會現場將實施實名制、出入口管制，並贈送限量燈會造型髮箍，燈區則採單一出入口管制，進場前須量體溫、手部清潔消毒及全程戴口罩，以「一進一出」維持場內350名賞燈人數。

西螺燈會「燈Light西螺：X SPACE」有許多組西螺在地農特產稻米、蔬菜、西瓜等造型花燈。記者陳苡葳／攝影
西螺燈會「燈Light西螺：X SPACE」有許多組西螺在地農特產稻米、蔬菜、西瓜等造型花燈。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮長鄭玲惠今天扮成太空人為西螺燈會宣傳，被解讀和日前備受討論的邱淑媞太空裝有異曲同工之妙，鄭玲惠強調是提醒大家「防疫很重要」。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮長鄭玲惠今天扮成太空人為西螺燈會宣傳，被解讀和日前備受討論的邱淑媞太空裝有異曲同工之妙，鄭玲惠強調是提醒大家「防疫很重要」。記者陳苡葳／攝影
今年的西螺燈會「燈Light西螺：X SPACE」2月6日晚上6點半在西螺大橋河濱公園點燈。記者陳苡葳／攝影
今年的西螺燈會「燈Light西螺：X SPACE」2月6日晚上6點半在西螺大橋河濱公園點燈。記者陳苡葳／攝影
西螺燈會「燈Light西螺：X SPACE」今年以科幻元素為主題，花燈在白天或夜晚呈現不同氛圍。記者陳苡葳／攝影
西螺燈會「燈Light西螺：X SPACE」今年以科幻元素為主題，花燈在白天或夜晚呈現不同氛圍。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮長鄭玲惠（右二）常扮成不同造型為活動代言，今天以俏皮太空人為西螺燈會宣傳，被解讀和日前備受討論的邱淑媞太空裝有異曲同工之妙。記者陳苡葳／攝影
西螺鎮長鄭玲惠（右二）常扮成不同造型為活動代言，今天以俏皮太空人為西螺燈會宣傳，被解讀和日前備受討論的邱淑媞太空裝有異曲同工之妙。記者陳苡葳／攝影

燈會 太空人 疫情

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