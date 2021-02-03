台南龍崎光節推地方創生 特色伴手禮吸睛

台南市政府文化局策辦「2020龍崎光節－空山祭」於去年底開展至今吸引超過10萬名遊客，配合地方創生發展推出的「空山大鳳禮」共有10項特色商品，也成為活動焦點之一。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，2019年首度舉辦的「龍崎光節空山祭」被網友譽為「全國最美山林燈節」，44天展期吸引19萬人造訪山城小鎮龍崎區。2020年耶誕節開展的第二屆展覽，共展出14件大型光景藝術作品，加入寓言動畫故事及互動體驗元素，內容更豐富。

葉澤山表示，為強化防疫實聯要求及提高觀展品質，今年首度採用的預約售票制獲得許多民眾認同，根據統計，活動至今吸引超過10萬名遊客，累積票房已近新台幣300萬元。

他說，「2020龍崎光節－空山祭」以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感發展主題故事「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷酸甜苦辣、成長，最終返家的故事，策展理念呼應「返鄉」潮流，並推出實質產品打造地方創生發展契機。

葉澤山指出，策展團隊以龍崎的「竹、鳳、蝶、草」等4大元素推出伴手禮組合「空山大鳳禮」，鳳梨外型包裝是由龍崎在地竹藝師「百竹園」團隊一個個親手編織而成，共含10項特色產品，兼具空山美學及在地特色，限量販售，極具入手價值。

台南市文化局指出，此次活動展期至2月28日止，每日晚間5時30分至10時啟燈，門票採限額發售，預先於網路或超商購買一般票只要半價50元，遊客務必配合「全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機」等防疫措施才可進場。