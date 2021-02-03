霸氣愛心！連兩年疫情遭退2千桌 餐廳老闆捐200份龍蝦粥

台南市新營觀天下宴會廳老闆沈煌仁，連續兩年因疫情波及慘遭退席2000桌，損失逾900萬元，沈轉念捐出200份龍蝦粥助弱勢，地方讚稱是「最霸氣的愛心老闆」。

觀天下宴會餐廳與國際獅子會300-D1區南市鹽水獅子會、新鳳獅子會募集龍蝦粥及鹽水意麵200份等年菜及物資，本月7日上午約11點發放給新營、鹽水區獨居老人，其中，每盅市價約800元龍蝦粥，由沈煌仁贊助，內有半隻澳洲進口大龍蝦、肉絲、軟絲、蝦仁等食材，要讓獨居長輩也有豐富的年菜。

「損失慘重，就轉念愛心助弱勢...」沈煌仁表示，因新冠疫情影響，從去年底到今年4月遭取消宴席累計破千桌以上，有些財材早已準備或訂購無法退，估計每桌損失約4500元，迄今千桌損失約450萬元，而去年初新冠疫情影響，前後也遭退了千桌，也大約損失450萬元，兩度疫情就噴飛900萬元。

他說，自己就是為獅子會獅友，考慮食材新鮮及無法退貨，決定透過獅子會捐出，將請廚師代為烹調龍蝦粥，再由區公所分發至長輩家中。