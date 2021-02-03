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霸氣愛心！連兩年疫情遭退2千桌 餐廳老闆捐200份龍蝦粥

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新營觀天下宴會餐廳與鹽水獅子會及新鳳獅子會送龍蝦粥與鹽水意麵，關懷獨居長輩。記者謝進盛／攝影
新營觀天下宴會餐廳與鹽水獅子會及新鳳獅子會送龍蝦粥與鹽水意麵，關懷獨居長輩。記者謝進盛／攝影

台南市新營觀天下宴會廳老闆沈煌仁，連續兩年因疫情波及慘遭退席2000桌，損失逾900萬元，沈轉念捐出200份龍蝦粥助弱勢，地方讚稱是「最霸氣的愛心老闆」。

觀天下宴會餐廳與國際獅子會300-D1區南市鹽水獅子會、新鳳獅子會募集龍蝦粥及鹽水意麵200份等年菜及物資，本月7日上午約11點發放給新營、鹽水區獨居老人，其中，每盅市價約800元龍蝦粥，由沈煌仁贊助，內有半隻澳洲進口大龍蝦、肉絲、軟絲、蝦仁等食材，要讓獨居長輩也有豐富的年菜。

「損失慘重，就轉念愛心助弱勢...」沈煌仁表示，因新冠疫情影響，從去年底到今年4月遭取消宴席累計破千桌以上，有些財材早已準備或訂購無法退，估計每桌損失約4500元，迄今千桌損失約450萬元，而去年初新冠疫情影響，前後也遭退了千桌，也大約損失450萬元，兩度疫情就噴飛900萬元。

他說，自己就是為獅子會獅友，考慮食材新鮮及無法退貨，決定透過獅子會捐出，將請廚師代為烹調龍蝦粥，再由區公所分發至長輩家中。

鹽水獅子會會長廖文福表示，獅子會以關懷弱勢為宗旨，長期以來結合各界善心力行「人溺己溺、樂於助人」的獅子精神，因此與新營區、鹽水區公所合作舉辦此次關懷獨居老人的捐贈活動，希望藉活動舉辦，除讓社會大眾更重視需要關懷與關心的長者。

疫情波及遭退席逾千桌損失慘重，台南新營觀天下宴會餐廳老闆沈煌仁轉烹煮龍蝦粥轉送給獨居長者，堪稱最霸氣的愛心老闆。記者謝進盛／攝影
疫情波及遭退席逾千桌損失慘重，台南新營觀天下宴會餐廳老闆沈煌仁轉烹煮龍蝦粥轉送給獨居長者，堪稱最霸氣的愛心老闆。記者謝進盛／攝影

獨居老人 疫情 愛心

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