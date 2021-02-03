南寶樹脂4度捐救護車 這次加贈40萬電動擔架警消更窩心

南寶樹脂化工董事長吳政賢捐贈台南市消防局一部全新救護車，今天在西港消耳分隊舉辦捐贈儀式，消防局長李明峯代表接受，這已是該企業第4度捐車，這次捐贈的救護車，還有高階救護器材、耗材，總價366萬元，其中造價要40多萬元的電動擔架，更可減輕救護人員的壓力及提高救護效率，救護人員迫不及待就練習操作，希望全新部救護車的啟用，提供最佳的緊急救護服務品質。

台南市消防局長李明峯表示，目前救護和救災的比率是8比2，救護案件年增長6%，隨著高齡化社會到來，救護只會增加不會少，出勤案件越來越多，救護車更有意義，之前消防車救護車都是緊急狀況，已請專家做防缷駕駛，肇事率大幅下降百分之40多，現在又有新冠肺炎疫情，出勤要特別注意加強保護。

李明峯說，去年61輛救護車在企業協助下都裝上12導程儀器，民眾打119報案胸悶胸痛冒冷汗就是急性心肌梗塞，救護人員裝上12導程儀器馬上連線到醫院，醫師2分鐘就判定是否心肌梗塞，可以提前準備，救護車送到院就可以立刻手術，去年救回42人且健康出院，救人一命勝造7級浮屠，除救災外救護可以救更多的人，更有意義。

吳政賢說，南寶樹脂創立57年，去年營業額150多億，在6國有16座工廠，營業國家地區有51個，事業遍布在海外，但台灣是總部是母親的地方，目前正在興建新的研發中心，二棟大樓斥資7億元，為下一個60年發展做準備，一定會做到百年企業，公司重視社會責任，每年都會編列預算回饋鄉里，有需要公司都會盡力完成，很高興有機會捐救護車，但出錢是小事，消防人員24小時待命，且每件都是最緊急的，才是最值得尊敬的。