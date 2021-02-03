南寶樹脂4度捐救護車 這次加贈40萬電動擔架警消更窩心
南寶樹脂化工董事長吳政賢捐贈台南市消防局一部全新救護車，今天在西港消耳分隊舉辦捐贈儀式，消防局長李明峯代表接受，這已是該企業第4度捐車，這次捐贈的救護車，還有高階救護器材、耗材，總價366萬元，其中造價要40多萬元的電動擔架，更可減輕救護人員的壓力及提高救護效率，救護人員迫不及待就練習操作，希望全新部救護車的啟用，提供最佳的緊急救護服務品質。
台南市消防局長李明峯表示，目前救護和救災的比率是8比2，救護案件年增長6%，隨著高齡化社會到來，救護只會增加不會少，出勤案件越來越多，救護車更有意義，之前消防車救護車都是緊急狀況，已請專家做防缷駕駛，肇事率大幅下降百分之40多，現在又有新冠肺炎疫情，出勤要特別注意加強保護。
李明峯說，去年61輛救護車在企業協助下都裝上12導程儀器，民眾打119報案胸悶胸痛冒冷汗就是急性心肌梗塞，救護人員裝上12導程儀器馬上連線到醫院，醫師2分鐘就判定是否心肌梗塞，可以提前準備，救護車送到院就可以立刻手術，去年救回42人且健康出院，救人一命勝造7級浮屠，除救災外救護可以救更多的人，更有意義。
吳政賢說，南寶樹脂創立57年，去年營業額150多億，在6國有16座工廠，營業國家地區有51個，事業遍布在海外，但台灣是總部是母親的地方，目前正在興建新的研發中心，二棟大樓斥資7億元，為下一個60年發展做準備，一定會做到百年企業，公司重視社會責任，每年都會編列預算回饋鄉里，有需要公司都會盡力完成，很高興有機會捐救護車，但出錢是小事，消防人員24小時待命，且每件都是最緊急的，才是最值得尊敬的。
南寶樹脂捐贈的救護車，配置在消防局第三救災救護大隊西港消防分隊用於執行到院前緊急救護工作，採用巴騰堡格紋塗裝提高用路人的安全，另外也包含電動擔架、五合一生理監測器、禦寒外套及特殊剪刀、耗材等，消防局表示，使用整合型醫材及設備，救護人員出勤時不必大包小包，電動擔架可以輕鬆升高及推移上救護車，避免救護人員受傷，提高救護效率。
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