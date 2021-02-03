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徐國勇視察桃機送加菜金 小紅包感謝值班人員

中央社 / 桃園機場3日電

內政部長徐國勇今天到航警局及移民署國境事務大隊慰勤，他表示，從非洲豬瘟等疫情開始，同仁就做好對疫情防治及邊境管制，農曆年前特別送上加菜金及小紅包感謝辛苦同仁。

徐國勇上午前往航空警察局及移民署國境事務大隊視察，不但送上加菜金，更發送一元小紅包慰勉辛苦的值班人員，他表示，移民署及警察都非常辛苦，當民眾快樂過春節時，他們需堅守崗位，讓大家過一個快樂的春節。

徐國勇指出，他要代表總統蔡英文及行政院長蘇貞昌表達對同仁的感謝，因此上午依序前往國道高速公路警察局、航警局、移民署為同仁打氣，感謝同仁在非洲豬瘟開始時，在對疫情的防治以及防堵邊境的管制等作業，都做得非常好。

徐國勇說，今晚起，加強重要節日安全維護工作就要展開，不管是交通疏導，還是過年期間常發生的竊盜案、搶案等治安問題，還有打詐以及毒品查緝等案件，包括移民署及相關警察單位都會全體動員，確保國家治安及交通順暢，讓民眾安心過個好年。

移民署 警察 徐國勇

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