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嘉義市Youbike已破10萬人次使用 今起擴大設站
嘉義市公共自行車YouBike 2.0已建置40站，市府規畫再增36站，並將分批啟用營運，其中14站將於今日開放使用，其餘站點陸續於2月5日及2月9日啟用，另外也將投入450輛車，未來仍持續以建置100站為目標。
微笑單車公司營運資料顯示，去年12月15日營運以來，每日平均約有2千餘人次使用，截至今日已有10萬人次使用，平均周轉率僅次台北市，其中最高人次使用站點為嘉義火車站（出口）、其次為台灣銀行嘉義分行及嘉義市政府等站。
嘉義市府表示，年節上線的營運站點主要仍以交通節點、學校、景點等地優先設置，如大潤發旁的博愛後驛街口、蘭潭音樂噴泉、嘉義市立美術館等站，提供春節觀光便捷交通，另外如世賢八德站(八德路口)、世賢圖書館等站，則串連甫完工的環市自行車道，讓民眾騎乘自行車暢遊嘉義市。
市府交通處表示，為鼓勵民眾使用綠色運輸，至今年3月31日前騎乘前30分鐘費用由市府補貼供民眾免費騎乘，詳細租賃站位置及啟用資訊可至「愛嘉義」APP查詢或至嘉義YouBike 2.0官方網頁查詢(https://chiayi.youbike.com.tw/home)。
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