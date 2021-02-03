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顧防疫！台南推線上採購平台 辦年貨、買年菜、挺醫護
春節將至，台南市政府因應防疫推出線上採購平台，無論是辦年貨、買年菜、吃春酒、挺醫護，都可在家上網搞定，台南市長黃偉哲表示，希望在防疫當下也要做有限度的春節活動，市府也會特別加強景點人流管控，在人多的市場、夜市設置洗手台。
市府指出，年菜和年貨都是返鄉過年不可或缺的必備好物，逾28家台南安心餐廳在春節推出特色外帶年菜料理。在購買年貨方面，經發局推出線上年貨大街選購平台「台南慶新年—年節好物線上購」，有逾200家台南商家推出精選年節禮盒，民眾在2月10日前到「年節好物線上購」，可抽Apple Watch Series 6及iPhone 12；農業局推行「台南禮好—一起購好年」線上型錄，邀集在地21家農漁會、18名青農及業者共同行銷農特產品。
另外，觀光旅遊局集結多家旅宿業者、餐飲業者、觀光產業業者提供多項「感恩醫護優惠專案」，安心餐廳最低可享8折優惠、飯店民宿提供最低住宿5折優惠。
黃偉哲表示，市府希望兼顧防疫及春節氣氛，除了提供年菜外送之外，也有許多購物選項。春節期間南來北往是無可避免，但會堅守防疫原則，尤其今天中央流行疫情指揮中心會公布景點的人流管制，台南市政府絕對會全力配合。
黃偉哲說，今年已有相當多的年貨大街都取消或延期，台南市是觀光大市，對於景點的人流管制會繃緊神經不能掉以輕心，在此前提下，希望讓民眾玩得開心又安全。例如美術館、河樂廣場都會特別注意人流，單一入口處會有人來管制，入口多元的會要求所有人務必戴口罩，在人潮多的市場或夜市設置洗手台。
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