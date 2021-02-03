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嘉市先期轉運中心 預告畫為第一座空品維護區
嘉義市府環保局從2月1日起預告，先期交通轉運中心為嘉市第一座空氣品質維護區，限制出入轉運中心的客運車輛，要取得排氣優級標章，亦即有四級柴油車排放標準，公告日起15日內，民眾可陳述意見，若無意見會召開研商會，送環保署核定後，正式公告。
市府環保局指出，先期交通轉運中心位於嘉義市中心，其每日約有350到450輛大客車進出，行經路線深入市區，為了維護市民健康，提升空氣品質，前年6月公告先期交通轉運中心為空氣品質維護示範區，要求進出柴油大客車需取得排煙自主管理標章，至目前為止所有進出車輛皆已取得。
去年9月10日，環保局與進駐先期交通轉運中心的客運業者及管理單位，開空氣品質維護區移動汙染源管制措施協商會，會後取得共識將柴油大客車管制標準從自主管理標章，提升到優級標章，獲得客運業者支持，至去年12月底進出車輛取得優級標章比率從85.9%提升至95.7%。
環保局指出，為了進一步降低市民暴露於車輛廢氣排放風險，依據空氣汙染防制法第40條規定，將先期交通轉運中心畫為本市第一座空氣品質維護區，加嚴管制，減少柴油大客車空氣汙染物排放。
環保局已於先期交通轉運中心入口處，設置車牌辨識系統以管控車輛，預告後將擇日召開研商會議，並經環保署審查通過後，正式公告為空氣品質維護區。
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