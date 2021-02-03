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嘉義市除夕到初四 路邊停車格暫停收費
春節將屆，嘉義市預計有大批返鄉人潮，市長黃敏惠今表示，春節期間自農曆除夕至初四，本市公有路邊收費停車格均暫停收費，也請民眾盡量利用，避免違停，此外為配合年節市場採買及寺廟走春習俗，將於各市場及寺廟加強交通疏導管制，2月5日至16日期間，也公告禁止挖掘本市轄區道路，以減少交通不便。
黃敏惠表示，即日起至6月30日止，持電子票證可享免費搭乘市區公車；3月31日前，本市公共自行車Youbike前30分鐘免費，請民眾多加利用。
市府指出，為加強車站、觀光景點等及聯絡道路交通順暢，警察局將加強路邊違規停車取締及拖吊，以維持市區行車順暢；另外於假期末3日返回工作崗位車潮，將有交通量增加情形，將加強交通要道與嘉義火車前、後站、國道客運車站、嘉義交流道及省道疏運路線交通指揮疏導。
市府建議，民眾往返交流道，可多利用吳鳳南路、民生南路、新民路、博愛路沿世賢路、高鐵大道、新生路、忠孝路、文化路沿世賢路等替代道路，在客運疏運部分，已請BRT業者配合旅客到站候車情況，隨時機動加班發車。另外各客運業者將配合高鐵及台鐵調整班次，以利於同步接駁旅客。
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