嘉義中埔寵物葬區 各種毛小孩骨灰都可埋

中埔鄉公所先賢紀念園區增設嘉義縣市第一座寵物葬區，去年底完工，除了埋葬狗、貓骨灰的汪汪區、喵喵區，還有提供其他寵物使用的專區；約1000個位置，今年2月開放申請。

嘉義縣中埔鄉公所推行綠色殯葬，先賢紀念園區（慈恩堂）4年前啟用，提供人類骨灰塔葬、樹葬及花葬服務。中埔鄉公所殯葬管理所長陳春霖今天表示，公所再花費新台幣180萬，在此增設嘉義縣市第一座寵物葬區，去年底完工。

陳春霖表示，寵物葬區分成三區，汪汪區、喵喵區及其他寵物區，不只貓、狗的骨灰可以埋在這裡，像是迷你豬、天竺鼠、寵物兔都可以「入住」。環境優美，周遭有水池、花木、起伏的山坡，鳥叫聲不絕於耳。

陳春霖表示，寵物葬區這個月（2月）開放申請，每個穴位價格6000元，安葬方式與樹葬一樣，會有專屬的坑洞埋葬骨灰，3年後會翻土，約1000個位置，歡迎全國有需求的民眾來申請。

中埔鄉長李碧菁表示，有養過寵物的人，都能體會失去寵物的痛苦，希望牠們生命走到盡頭時，有一個安息的處所，所以她當鄉長後，就努力推動在中埔鄉先賢紀念園區，成立寵物長眠天堂。

李碧菁說，寵物葬區呈現同心園，四周將陸續種植花草、設裝置藝術，日後將成為一座美麗花園。