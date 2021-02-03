送愛心！台南市議員沈家鳳新營青商會寒冬送暖弱勢

馬上要過年，台南市議員沈家鳳結合新營國際青年商會募集枕頭100組、洗衣精60罐及虱目魚粥罐240份等民生物資，今在台南市溪北實物銀行發放給弱勢族群，希望讓經濟弱勢鄉親，感受社會的溫暖。

沈家鳳說，疫情升溫打亂民眾日常生活，許多活動大都取消或延期，今年冬天特別冷，希望藉由寒冬送暖活動，關懷有需要的民眾，也希望疫情能盡速退散，回歸正常生活。

負責實物銀行營運的普力關懷協會張瑛珊表示，自成立以來感謝社會各界提供物資讓普力轉贈，幫助更多弱勢家庭感受到社會滿滿的溫暖。目前服務範圍為溪北17區，提供如白米、麵條、沙拉油、尿布、罐頭及乾糧等愛心物資，有資格民眾可憑核准點數領取自己所需用品，。