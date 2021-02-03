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農曆春節在即 台南花園、小北夜市交通及防疫超前布署
農曆新年將至，返鄉人潮及觀光客將大批湧入，台南市警五分局昨天下午邀集轄區花園、小北夜市、年貨大街、大賣場、轉運站及知名廟宇等20多名代表召開重要節日期前工作協調會，透過「公私協力」共同策訂相關配合措施，一起努力維護交通安全及順暢。而北區區長李皇興也應邀到場，呼籲與會人士做好防疫措施，避免人潮聚集產生防疫破口，讓民眾安心過好年。
同時，警方邀集花園、小北夜市業者現場會勘，策定交通管制措施，派遣義交人員等民力，在周邊疏導管制人車，並製作周邊停車場分布、大眾運輸接駁點及機動派出所位置圖置於夜市臉書，供民眾參考。
此外，台南市警五分局協調台南轉運站在班次尖峰時刻派遣義交人員管制大客車出入，協調新建長榮鋼便橋裝設監視系統及遇有狀況使用的「車輛改道」拒馬。
警方指出，除成立「交通路況快暢中心」24小時監看轄區路況，同時與好市多、夜市等業者，成立專用「台南好行、北區最行」南市北區-110年春節連假交通疏導聯繫平台Line群組，除提供橫向聯繫即時反映路況外，警方也能提供即時交通安全資訊。
分局長李名昌指出，民眾返鄉或出遊，各車站、機場、重要觀光景點及遊樂區湧現大量人潮，因人車活動劇增，影響交通順暢與安全請民眾注意行車狀況以維護交通安全，另發生輕微交通事故人未受傷情況下，應報警後先定位攝影迅速移至路旁以免造成交通壅塞；公司行號團體尾牙、春酒餐敘，切勿酒後駕車，避免發生交通事故。
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