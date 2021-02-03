台南警方2月9日起春節交通疏導 八大景點商圈重點管制

台南市警局自2月9日下午4時起啟動春節連續假期交通疏導措施，並分三重點時段實施，分別自2月9日至11日（除夕）中午疏導南下返鄉車流；2月12日（大年初一）至15日（初四）則是出遊人潮，其中年初二回娘家車流；2月14、15及16日假期結束前3天北上返回工作崗位車潮，同時，針對台南八大景點商圈祭出疏導管制行為，期許用路人都能平安返鄉過年、快樂出遊。

交大指出，重要風景區疏導管制作為分別：

1.台南、永康、大灣交流道：規畫替代道路，及延長綠燈秒數。

2.安平：周邊道路疏導進離場車流分流，延平街、效忠街、國勝路、古堡街畫設行人徒步區，並採區外停車、區內接駁公車，減少區內車流量。

3.赤崁商圈：民族路東向西單向管制、永福路(北往南單向管制)，赤崁東街畫設行人徒步區。

4.奇美博物館：大門前台1線延伸疏導，中央分隔島缺口封閉管制。

5.關子嶺風景區：仙草丁字路視車流實施手控號誌，172線保持長綠。

6.孔廟文創園區：府中街畫設行人徒步區。

7.梅嶺地區：二層坪環線產業道路全線實施小客車逆時針單行道管制。

8.海安街道美術館：國華街及正興街將施行人徒步區，國華街管制汽車進入，請駕駛朋友們注意。

交大指出，警局規畫交通崗215處、預計動員警力5135人次、民力2075人次，彈性運用，視交通狀況，採燈控、常綠、指揮疏導等交通管制措施外，也將與各單位通力合作，針對轄內易壅塞地點，建立路況通報網，視狀況隨時支援交通快暢警力，以及盡速排除事故，持續加強取締重大交通違規，減少事故發生。

此外，交大指出，為紓解台86線歸仁至關廟車潮，將於春節連假期間每日8-12時於5K台南、10K上崙東行入口匝道，由現場警力視車流啟動儀控管制，並由警力管制台86線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行欲以迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，皆將導引至182線接台19甲線再轉往國道3號關廟交流道。

同時，為舒解本市主要聯外幹道車流，協調交通局於春節連假期間每日尖峰時段(14-20時)中華西路北向建平16街口及府前一街口公告禁止左轉以提高中華西路使用效能。