蒜頭大橋媲美舊金山霧中金門大橋周末通車 吸引攝影迷

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉的蒜頭大橋改建工程，交通部納入生活圈道路交通系統補助，107年底開工，配合故宮南院意象，橋塔設計採用人氣國寶青花瓷瓶口線條，高度73公尺相當20層樓，成為嘉縣最高的地景新地標，預定周末農曆年前通車。

蒜頭大橋還未通車，吸引空拍迷、攝影玩家，嘉義近日出現濃霧，攝影師呂竑毅在蒜頭大橋蟄伏6天，捕捉到雲霧繚繞下的蒜頭大橋，讓立委蔡易餘及縣議員黃鉦凱驚艷，在臉書分享，直呼媲美「美國舊金山霧中金門大橋」。

但霧中金門大橋美景，不是天天有，不容易看到，縣府建設處這幾天忙著驗收，測試夜間燈光，通車後，橋身每晚會有不同的ＬＥＤ燈光閃爍，景觀大橋白天黑夜有不同風貌，讓民眾天天看得到。

蒜頭大橋美景，吸引與英國國家廣播公司BBC合作的「允翔影像空拍工作室」負責人柯發壽，出動空拍機拍攝美景，ＢＢＣ為製播台灣旅遊節目曾派導演抵台，找柯發壽合作，登上阿里山小笠原及梅山鄉瑞峰茶園取景，空拍日出及雲海壯闊自然美景，在ＢＢＣ新聞節目播出，將台灣美景推銷世界各國。