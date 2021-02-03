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黑琵悲歌！鳥友發現布袋鎮廢鹽灘2隻暴斃黑琵鳥屍

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
鳥友在布袋鎮廢鹽灘區，陸續發現2隻暴斃黑琵鳥屍，目前正值禽流感季節，家畜防治所不敢大意，送家畜試驗所檢驗。記者魯永明／翻攝
鳥友在布袋鎮廢鹽灘區，陸續發現2隻暴斃黑琵鳥屍，目前正值禽流感季節，家畜防治所不敢大意，送家畜試驗所檢驗。記者魯永明／翻攝

嘉義縣政府農業處7日才野放1隻肉毒桿菌中毒，救治復原的珍稀保育冬候鳥黑面琵鷺，重返大自然，豈料，鳥友在布袋鎮廢鹽灘區，陸續發現2隻暴斃黑琵鳥屍，由於目前正值禽流感季節，家畜防治所不敢大意，送家畜試驗所檢驗，周五完成檢驗。

台灣是冬候鳥度冬天堂樂園，每年此時大批冬候鳥抵台，這幾年陸續傳出感染禽流感、肉毒桿菌中毒死亡。家畜所說，從暴斃的鳥屍初步研判，看不出禽流感死亡的眼、鼻、腳皮下出血症狀，若中毒死亡會垂頸，死因還須詳細檢驗才能判定。

入冬至今已陸續在布袋鎮，發現2隻受傷黑琵及2隻暴斃鳥屍，縣府畜產保育科說，1月30日、2月1日，分別接獲中華鳥會、高雄鳥會通報，分別於八區及九區鹽田各一隻黑面琵鷺死亡。

去年過年前，布袋濕地發生10多隻黑琵中毒事件，讓鳥友及保育志工忙壞，所幸及時搶救，為此，縣府結合鳥會舉行搶救演練，畜產保育科長石蕙菱說，肉毒桿菌是土壤中常見菌種，會在腐爛魚類中大量增殖，釋出毒素，候鳥誤食會造成肉毒桿菌毒素中毒；若死魚沒有立即清除致屍體腐爛，候鳥因誤食魚屍造成中毒的風險。

另，東石鄉鰲鼓濕地是國內賞鳥重鎮，上月傳出尖尾鴨檢出H5亞型高病原性禽流感（與日本近期發生禽流感疫情的病毒高度相似），家畜疾病防治所呼籲養禽業者應提高警覺，加強禽場生物安全防護，防堵病毒入侵。

鳥友在布袋鎮廢鹽灘區，陸續發現2隻暴斃黑琵鳥屍，目前正值禽流感季節，家畜防治所不敢大意，送家畜試驗所檢驗。記者魯永明／翻攝
鳥友在布袋鎮廢鹽灘區，陸續發現2隻暴斃黑琵鳥屍，目前正值禽流感季節，家畜防治所不敢大意，送家畜試驗所檢驗。記者魯永明／翻攝

禽流感 中毒 肉毒桿菌

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