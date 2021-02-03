IKEA去嘉義不來台南？總公司首度罕見回應

最近傳出IKEA前往嘉義查看據點，有意在當地開設分店，消息傳到台南，簡直讓台南人「氣到拳頭都硬了」、「怎麼可能不選台南選嘉義」，台南市政府對此也相當緊張，經濟發展局表示，獲悉後立即向IKEA查詢，目前得知的消息只是到嘉義設快閃店，至於IKEA有沒有機會到台南設點，經發局表示「應該下半年就會明朗」。

對此，IKEA在媒體詢問下，也首次公開回應台南設點的問題，表示很看好台灣市場，今年將在內湖開店（現已有6個分店），也會持續看台灣其他地方是否有開店機會，但沒有特別針對嘉義或台南。由於IKEA的店都需要一定的大小，也希望是交通方便的地方，所以不是件容易的事。目前還沒有進一步的消息可以分享。

全台六都中目前只有台南沒有IKEA分店，而該店可能是台南網友心目中最想要台南有的商店之一，網友習慣上在網路上開玩笑，只要市區裡有一處工地動工，網友們心照不宣地都會說「一定是IKEA要來了」、「又有一間IKEA要動工了」。

而上個月底嘉義市政府放出消息，表示IKEA人員到嘉義查看據點，同時了解嘉義的消費力等，並稱「相信IKEA有機會進駐嘉義」，消息傳出，讓台南人的玻璃心碎了滿地「怎麼可能」。

經發局表示，經查詢只是設快閃店試水溫，而IKEA多年也曾到台南火車站附近設快閃店，「快閃店與分店還是有很大一段距離」。

經發局人員坦言，IKEA一直是台南市積極爭取的目標廠商，從李孟諺擔任代理市長以來，一直直接與該公司的高層有暢通管道，近期也有拜會主管當面溝通，但最主要是受到疫情影響，讓拓點計畫受到延誤，IKEA在台除了目前計畫中新增的分店外，應該還有到南部拓點的機會。

經發局表示，在商言商，IKEA最在乎的還是台南有沒有消費實力，不少民眾認為台南近年在南科等帶動下，進駐人口多、消費力大大提升，應該是IKEA下一個考慮設點的地方，而市府也積極提供這方面的資料給IKEA，同時並提供適合設立的地點給公司參考。

地點包括仁德區胸腔病院附近土地、仁德南紡世貿、永康物流中心土地等，經發局表示，IKEA開一個分店，占地都會超過千坪，投資20億元，所以相當慎重，會做許多評估，除此之外，市府還提供一些公有宿舍與倉庫等地點，與IKEA洽談另一種新形態的合作模式，由IKEA協助活化這些地方，展現循環經濟的願景。