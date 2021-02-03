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網友嘉義生毛樹溪拍照 意外發現岩石像狗頭
愛好攝影的網友「愛天樂」日前到嘉義縣梅山鄉瑞峯村「瑞峯橋」拍攝生毛樹溪中石頭，意外發現酷似狗頭的大岩石，貼到臉書上，朋友都說好像，而且非常「卡哇伊」。
愛天樂表示，1月29日騎車到梅山瑞峯村，車停在「瑞峯橋」上往溪谷拍照，檢視照片後，竟然發約有2台轎車寬的河中大岩石，像極一隻大型犬趴在溪流喝水，不論是輪廓、眼睛、鼻子、嘴巴都像極了。
愛天樂把照片貼上臉書後，引起很多人留言，有人說像是「伯恩山犬」的頭，也有人說是「聖伯納犬」，但大家一致認為很像狗頭，非常的卡哇伊。
梅山鄉瑞峯村長葉永鑫指出，生毛樹溪雨季時水量豐沛，溪中的石頭經溪水長期沖刷，形象各異，但他從沒注意到有溪石像狗頭，他也是看到照片才知道溪中有奇石。
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