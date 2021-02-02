年關近非法棄置廢棄物嚴重 嘉縣取締4件5人

嘉義縣環保局為防杜非法廢棄物棄置，元月成立稽查隊，加強重大環保陳情案件稽查強度，年關近大掃除，稽查隊與警方聯手，短短不到1個月，查獲非法棄置行為人4件，除行政裁罰，移送偵辦3件共5人。

環保局與縣警局合作，1月分別在東石鄉與竹崎鄉查獲非法棄置廢棄物，行為人沒有公民營廢棄物清除處理許可文件，也未持隨車證明文件，違反廢棄物清理法，涉及刑事責任，由東石鄉港墘派出所及竹崎鄉仁和、中和派出所移送法辦。

環保局長張根穆說，非法棄置廢棄物層出不窮，棄置種類有廢棄物回填、棄置裝潢下腳料、非法載運廢棄物等；犯罪手法多為將廢棄物棄置於杳無人煙空地、河川邊坡，或利用人頭承租土地堆置廢棄物，更有魚塭回填來路不明土方夾雜垃圾，犯罪手法可惡，棄置廢棄物現場，怵目驚心。

依廢清法，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物者，最重可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬以下罰金；另土地所有人、管理人或使用人若因容許或重大過失，致土地遭棄置廢棄物，應負清除處理責任，呼籲土地所有人、管理人或使用人善盡維護管理土地責任。