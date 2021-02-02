水利署退休官員捐救護車 蔡義發回饋故鄉北港

水利署副總工程司退休的雲林縣北港鎮民蔡義發延續父母樂善好施請神，有感於雲林沿海資源短缺，今天以父母之名捐贈一輛救護車，提升偏鄉緊急救品質，由縣長張麗善代表接受，縣議員黃美蘭、北港鎮代理鎮長張庭魁等各界到場觀禮，場面溫馨。

張麗善指出，蔡義發為北港鎮好收里人，北港高中畢業後北上就學、工作，幾年前從經濟部水利署副總工程司一職退休，有一次返鄉發現故鄉救護車老舊，而萌生捐贈救護車回饋鄉里念頭，尤其防疫當口，安全的救護需求更高，感謝他的善舉造福故里。

蔡義發表示，為感念父母的助人精神，加上雲林沿海資源較少，許多年輕人都外出工作，不少長輩有緊急救護的需求，希望能為家鄉盡一點心力，家人也都很支持，他覺得很開心。