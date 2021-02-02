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備妥防疫物資 南市經發局視察口罩工廠
近日新冠肺炎疫情升溫，各縣市防疫措施升級，台南市政府經發局副局長蕭富仁今天下午率隊巡視口罩大廠恆大公司白河廠，感謝業者全力配合供應防疫。
台南市長黃偉哲表示，台南市口罩工廠每日產量約475萬片，恒大公司日產約200萬片，佔總產量約42.1%，中央每日徵用約50萬片，恒大公司生產熔噴布，為口罩及防護衣素材，同時也生產醫療口罩，能有效防止飛沫感染及防菌防塵等效果，為對抗疫情不可或缺重要配備，更是站在疫情防線第一線的醫護人員必需品。
經發局長陳凱凌說，呼籲民眾外出時務必落實戴口罩、勤洗手與保持安全社交距離等防疫措施，經發局也積極調查本市工廠所生產防疫物資數量，如有短缺原料及人力問題，經發局會循去年方式，媒合原料廠商或志工投入協助，或進一步請經濟部協助。也感謝恒大及轄內口罩工廠員工守護防疫。
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