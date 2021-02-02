你荷包失血了嗎？嘉市科技執法單日取締205件

嘉義市府警察局在中山路與林森西路口、中山路與中正路口各設置1套多元違規取締系統，該設備除原有超速、闖紅燈照相取締外，更配有球型攝影機，針對違規回轉及汽機車不停讓行人等違規行為，全天候蒐證取締，昨天正式啟用執法，首日就蒐證205件違規車輛，提醒用路人遵守交通規則。

市警局統計，首日以闖紅燈143件、違規回轉33件、超速24件、汽車行經行人穿越道未停讓行人先行5件。

市警局指出，二處路口去年12月底設置完成測試至今年1月31日止，測試期間每日違規平均為592件，與執法首日蒐證違規車輛205件比較，減少387件，降低幅度65.3％，雖有明顯降低情形，仍有部分民眾疏忽或心存僥倖違規。

警方提醒，民眾行經路口應減速慢行及多停讓行人，以營造更安全的用路環境，另不停讓行人先行蒐證取締認定原則，是以汽車在行人穿越道上，以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。

警局長黃建榮表示，農曆春節連續假期為期7天，預估將有龐大返鄉人車潮，尤其是中山路、林森東（西）路、吳鳳北路、民族路及文化路等道路、嘉義交流道及旅遊景點周邊路段易發生車多壅塞現象，呼籲民眾配合警方交通指揮及疏導。