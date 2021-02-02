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虎尾農會選舉再起爭端 被喪失資格的參選人控審查不公

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾農會被以資格「有疑慮」為由喪失參選資格的農會理事參選人站出來抗議審查不公。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會被以資格「有疑慮」為由喪失參選資格的農會理事參選人站出來抗議審查不公。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮農會在總幹事被打零分風波後，理監事會改選資格審查再起爭端，總幹事黃鈺惠今天開記者會，指控理事長丁榮義嚴重違反審查規定和程序，自己一方的9名參選人全通過，對手一方10人只2人合格，理事長本身也是參選人，球員兼裁判，將追訴提告，丁榮義也發表聲明強調依法執行，對方子虛烏有亂指控。

黃鈺惠今天偕同8名理監事參選人開記者會，強烈指控理事長丁榮義一意孤行，違法行事，她說，理監事資格審查並不需檢附「農業用地使用證明書」，上月26日審查當天，理事長突然自行宣布必須檢附，讓自己一方的人都事先備妥通過，對方則被以「有疑慮」之名擱置，讓所有參選人都傻眼。

黃鈺惠說，理事長昨天又召開審查會重新審查「疑慮」，這些被指有疑慮的參選人也到場卻不讓他們說明，還不聽縣府主管人員相勸，獨斷獨行，一句「有事我負責」就逕行為他所認定的合格人進行選舉抽簽。

黃鈺惠說，理事長本身也是參選人，在7人審查小組本應迴避，卻球員兼裁判，以召集人之名硬搞，審查規定只有「合格」與「不各格」，無所謂的「疑慮」項目，即便有「疑慮」也應讓當事人申覆說明，豈可一人專斷，且也不列出不合格理由，單憑一張無須檢附的農地證明書，奪取別人參選權，她將檢具所有審查錄影帶和資料追訴控告。

理事參選人林鴻志等人也說，所謂農地農用經農會實勘所有參選人農地結果，每塊農田水井、水泥邊坡等設施大致雷同，就因選舉不同邊的人認定就不同，嚴重剝奪他們的參選權，一定要力爭到底。

丁榮義表示，農會法理監事候選人實際從事農業資格認定及審查辦法第2條第1款至第4款農業用地確供農業生產、使用，其有部分或全部非供農業生產、使用者，應整筆不納入該4款農業用地面積計算。第8條也規定經審查不合格者，農會應敘明理由通知其本人，如有異議3日內申請複審，一次為限逾期不受理。

丁榮義說，資格審查為合議制，身為總幹事應詳細了解相關規定；未料總幹事竟百般阻撓，他深表遺憾，參與審查的公務員依法行政，卻遭黃指控行政不公，純屬子虛烏有貽笑大方。

虎尾農會請示上級，農委會表示，如果審查委員沒有肯定說出違反何種相關規定，就應以「無罪推論」視為合格。縣府農業處輔導科表示，審查當天雖曾提出建議，不過審查權仍在審查會，將待會議紀錄送縣府後再予查核處理。

虎尾農會理事長丁榮義在審查會上抽出審查合格的參選人號次。記者蔡維斌／翻攝
虎尾農會理事長丁榮義在審查會上抽出審查合格的參選人號次。記者蔡維斌／翻攝
虎尾農會事長丁榮義發出聲明指依法審查。記者蔡維斌／翻攝
虎尾農會事長丁榮義發出聲明指依法審查。記者蔡維斌／翻攝
昨天審查會就有被喪失資格的參選人，因無法說明當場抗議，但未被理事長採納。記者蔡維斌／翻攝
昨天審查會就有被喪失資格的參選人，因無法說明當場抗議，但未被理事長採納。記者蔡維斌／翻攝
虎尾農會總幹事黃鈺惠公布所有農會理監事參選人的現勘農地圖片，指控設施大致雷同，但認定標準卻大大不同。記者蔡維斌／攝影
虎尾農會總幹事黃鈺惠公布所有農會理監事參選人的現勘農地圖片，指控設施大致雷同，但認定標準卻大大不同。記者蔡維斌／攝影
審查小組要求檢附的農地使用證明上有說明是節減稅用途。記者蔡維斌／翻攝
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