心房顫動篩檢揪出逾2百人降低中風 嘉縣衛生局公布成果

嘉義縣衛生局聯手北中南心臟科專家，結合AI科技推動全嘉心房顫動大篩檢周年有成，上午在衛生局舉行成果發表會，縣長翁章梁說，全縣1年服務近1萬5千名鄉親，其中233人篩檢發現患有心房顫動，得以及早轉診治療，5年降低中風發生率64%。

發表會，結合布袋戲，以創意決戰大魔王戲碼，呼籲鄉親落實規律運動、均衡營養、定期篩檢，健康三寶保健康。嘉縣去年共篩檢1萬5千人，揪出心房顫動233人，有效降低5年內64%中風、39%失智發失率、26%死亡率，以及其他心臟疾病發生率。

翁章梁感謝陳適安院長帶領臺中榮總嘉義分院、臺北榮總及嘉義長庚醫院優秀醫師，為鄉親健康把關，透過篩檢及早發現，便能及時轉介治療，大幅降低中風、心肌梗塞、癡呆、死亡等風險。

陳適安指出，嘉縣是全台第一個推動心房顫動篩檢縣市，不論未來國家是否制定政策全面普及篩檢，都是非常有意義的篩檢計畫，研究顯示，心房顫動病人發生腦中風機會是正常人4倍以上，易發生在高齡、高血壓，心衰竭，糖尿病等病人。

嘉義縣109年聯手國際級心臟科權威，台中榮民總醫院院長陳適安，率北中南心臟專科醫師及結合AI 智慧科技，啟動全嘉心房顫動大篩檢。