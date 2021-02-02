影／感受草原風情不用飛國外！民雄蒙古渡假村正式開幕

嘉義縣民雄鄉松山村松田崗農場四年前歷經倒閉風波，今天上午蒙古國文化園區原址重新開幕，為全台灣第一座正統蒙古風格的文化園區，原汁原味打造的蒙古包成園區最大特色，導入多項蒙古文化，讓遊客不用出國也能體驗特殊蒙古民俗風情。

走進松田崗蒙古文化園區，映入眼簾的是充滿蒙古風情的雕像，成群的花草樹木讓人心曠神怡，導入蒙古文化經營元素，總投資金額4.47億元，占地 12 餘公頃，除既有渡假木屋、樹屋，更引進射箭場與熱帶植物景觀等。

園內引進約20頂含冷氣空調的蒙古帳篷，建造全採在地工法，每間內部懸掛唯美的水晶吊燈及蒙古國空運來台純正蒙式雕刻家具，通風、採光，防寒、防潮，充分體現了遊牧民族的生活，尤其是冬暖夏涼，讓喜愛戶外旅遊的遊客，不用飛到蒙古，也能輕鬆體驗蒙古風情。

另有18間套房式棕櫚屋，休閒設施包括成吉思汗蒙古傳統菜餐廳、蒙古西式簡餐咖啡廳，還有可容納150人、半開放式的烏蘭巴托之夜啤酒吧，可欣賞傳統馬頭琴演奏。

另外園區也推出鐵木真蒙古烤肉，在民雄也能品嘗道地蒙古烤肉料理，另有蒙古天然養生佳餚、蒙古射箭場體驗等，令遊客在民雄，就能感受到蒙古浩瀚風情。

今天上午10時，新高山休閒育樂公司董事長洪厚民也代表園區，與蒙古國駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處羅札亞代表簽訂合作協議，此儀式由耐斯企業集團總裁陳哲芳親自主持，嘉義縣長翁章梁與多位地方代表也到場見證。

陳哲芳表示，蒙古國面積約台灣的44倍大，但人口只有300萬人，地廣人稀，擁有獨特的蒙古文化風情，非常值得體驗，他長期旅居蒙古，更曾獲該國總統頒贈勳章，在他的努力促成下，奠定了這場合作的契機。