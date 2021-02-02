南市第二屆金牌農村競賽成績出爐 市府加碼獎金

台南市第二屆金牌農村競賽，歷經初審、複審，優勝名單出爐，由玉井區天埔社區、佳里區漳洲社區分別奪下金牌和銀牌，市府下午舉行頒獎典禮，市府加碼各頒發1萬元獎金。

頒獎典禮由黃偉哲主持，農業局長謝耀清、水保局農村再生科長莊皓雲、水保局台南分局長傅桂霖等人與會，會中獲獎及入選10個社區分享多年來推動農村再生心路歷程及經驗。

黃偉哲表示，南市農村再生在中央與地方共同努力推動，展現農村社區豐富產業、多元生態、在地生活。期許代表南市的玉井區天埔社區與佳里區漳洲社區，能在全國金牌農村競賽中有好表現，接續第一屆金牌農村競賽後壁區仕安社區及無米樂社區的佳績，展現台南農村最佳實力。

農業局長謝耀清說，今年全市共有36個農村社區報名參賽，評審委員實地了解各社區生產、生活、生態及未來願景規劃，各社區則展現熱情、特色，評審委員討論後才遴選出10個獲獎社區，成績如下：金牌獎：玉井區天埔社區；銀牌獎：佳里區漳洲社區；優等獎：善化區溪美社區、左鎮區公舘社區、後壁區頂長社區、六甲區林鳳社區、楠西區密枝社區、玉井區愛文山社區、後壁區長安社區、七股區三股社區。