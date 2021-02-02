佳尼特基金會關懷邊緣戶 鹽水柳營東山千戶受惠

佳尼特教育基金會今天下午捐贈白米、麵、沙拉油等生活物資一批給台南市鹽水、東山、下營區逾千戶社會邊緣戶，市長黃偉哲出席時，讚揚該基金會長期照顧弱勢鄉親，更讓社會充滿溫暖與正向力量。

捐贈儀式在鹽水區公所舉行，包括市府社會局長陳榮枝、鹽水區長姜家彬、東山區長呂煌男、下營區長李宗翰、市議員沈家鳳、陳秋宏、鹽水農會總幹事邱子軒及多名里長出席，一起將愛送到社福的邊陲角落。

佳尼特教育基金會董事長莊住維說，基金會自2016年成立以來，致力於統藝陣文化薪傳的向上提升，和偏鄉學童教育向下紮根，基金會所舉辦傳藝活動，更獲得文化部「文馨獎」的表揚。

黃偉哲讚揚佳尼特基金會對台南市政府施政支持不遺餘力，去年3月他指示各單位拉高防疫層級，基金會立即捐出近百萬元，購買具有紫外線殺菌與空氣濾淨功能清淨機和額溫槍等防疫設備，送達大台南19所國小和1所幼兒園，為偏鄉校園防疫把關，今年基金會更直接投入弱勢邊緣角落關懷。

鹽水區長姜家彬表示，因有企業注入暖流，才能讓許多的弱勢家戶渡過寒冬平安過好年，找到繼續走下去支撐力量。