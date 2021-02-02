快訊

翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了

嘉義市兩處路段車流量大 議員疾呼設紅綠燈

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市保成路接保建街和保康路段長達近一公里，中間卻無號誌桿。記者李承穎／攝影
嘉義市保成路接保建街和保康路段長達近一公里，中間卻無號誌桿。記者李承穎／攝影

嘉義市議員張榮藏接獲民眾陳情，保成路接保建街和保康路段，兩座紅綠燈號誌桿，相距近1公里，路段又筆直，造成車速過快，曾發生死亡車禍，另外台林街車輛壅塞，但台林街295巷口也沒號誌，約160戶居民想出巷弄都要等車流散去，出入困難，苦不堪言，市府交通處今天指出，兩處都會在農曆年前設置號誌桿基座，並在年後盡速完工。

張榮藏日前與交通處一同到保成路、台林街兩處路段會勘，附近居民也紛紛表達社號誌桿需求，張榮藏說，保成路接保建街和保康路段很筆直，附近接近後湖工業區，每逢上下班車流量很大，該路段至少有四個巷弄，曾發生一出巷口接保成路的死亡車禍。

張榮藏說，該路段確實有兩座紅綠燈，但相距過遠，車速很快，希望可以在保仁三街38巷和保成路131巷口設一組號誌，讓車速不要這麼快，增進交通安全。

另外台林街接後湖工業區和民雄工業區，大車多，上下班時段也常壅塞，台林街295巷內住有160戶民眾，要出巷口就得等車流散去，張榮藏說，沒有號誌桿阻斷來車，巷口居民要進出苦不堪言，也該設號誌桿。

市府交通處指出，號誌桿可讓車流用時間強力分隔，保成路接保建街和保康路段區段確實很長，民眾也有反映，因此現場會勘後，決議設紅綠燈號誌桿，增進交通安全；台林街車流量源源不斷，為讓295巷居民安全進出，曾畫黃網等標線改善，但居民仍反映進出困難，也決議增設。

交通處指出，目前號誌桿已決標簽約中，預計在農曆年前設基座，讓兩處號誌桿盡速完工。

嘉義市議員張榮藏（中）與交通處人員到台林街295巷會勘。圖／張榮藏提供
嘉義市議員張榮藏（中）與交通處人員到台林街295巷會勘。圖／張榮藏提供
嘉義市台林街295巷口沒有號誌桿，160戶居民進出都要等台林街車流散去。記者李承穎／攝影
嘉義市台林街295巷口沒有號誌桿，160戶居民進出都要等台林街車流散去。記者李承穎／攝影
嘉義市議員張榮藏（中）與交通處人員到保成路段會勘。圖／張榮藏提供
嘉義市議員張榮藏（中）與交通處人員到保成路段會勘。圖／張榮藏提供

車禍 嘉義

延伸閱讀

屏東萬丹死亡車禍！機車擦撞飼料車 騎士當場身亡

影／七旬老翁工業區旁撞砂石車 頭破血流命喪輪下

IKEA來嘉義市看點評估 有機會來開分店

「卡戒」好痛苦！嘉義市消防局一年接獲逾20件 連鸚鵡都求助

相關新聞

影／感受草原風情不用飛國外！民雄蒙古渡假村正式開幕

嘉義縣民雄鄉松山村松田崗農場四年前歷經倒閉風波，今天上午蒙古國文化園區原址重新開幕，為全台灣第一座正統蒙古風格的文化園區...

南市第二屆金牌農村競賽成績出爐 市府加碼獎金

台南市第二屆金牌農村競賽，歷經初審、複審，優勝名單出爐，由玉井區天埔社區、佳里區漳洲社區分別奪下金牌和銀牌，市府下午舉行...

佳尼特基金會關懷邊緣戶 鹽水柳營東山千戶受惠

佳尼特教育基金會今天下午捐贈白米、麵、沙拉油等生活物資一批給台南市鹽水、東山、下營區逾千戶社會邊緣戶，市長黃偉哲出席時，...

疫情寒士尾牙不能停！同心獅子會與企業送暖到家

創世基金會斗六安養院前今天6輛潮電動機車，每台都配備外送包一字排開，引人目光，原來是創世基金會與華山、人安策略聯盟舉辦的...

影／迎春節 台南無患子故事館推出動漫公仔等8大主題展

安定區的無患子故事館迎接春節、提供民眾走春旅遊，今天推出八大主題活動，包括少見的日本動漫公仔、迴力車、紀念套幣、古錢幣的...

翻轉弱勢孩子命運 水上鄉也要引進1對1免費補救教學

台北世貿二館前館長黃金山退休後，返鄉嘉義縣民雄鄉開設薪傳二手書店，免費輔導清寒學生課業、提供晚餐，「一對一家教模式」成效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。