嘉義市兩處路段車流量大 議員疾呼設紅綠燈

嘉義市議員張榮藏接獲民眾陳情，保成路接保建街和保康路段，兩座紅綠燈號誌桿，相距近1公里，路段又筆直，造成車速過快，曾發生死亡車禍，另外台林街車輛壅塞，但台林街295巷口也沒號誌，約160戶居民想出巷弄都要等車流散去，出入困難，苦不堪言，市府交通處今天指出，兩處都會在農曆年前設置號誌桿基座，並在年後盡速完工。

張榮藏日前與交通處一同到保成路、台林街兩處路段會勘，附近居民也紛紛表達社號誌桿需求，張榮藏說，保成路接保建街和保康路段很筆直，附近接近後湖工業區，每逢上下班車流量很大，該路段至少有四個巷弄，曾發生一出巷口接保成路的死亡車禍。

張榮藏說，該路段確實有兩座紅綠燈，但相距過遠，車速很快，希望可以在保仁三街38巷和保成路131巷口設一組號誌，讓車速不要這麼快，增進交通安全。

另外台林街接後湖工業區和民雄工業區，大車多，上下班時段也常壅塞，台林街295巷內住有160戶民眾，要出巷口就得等車流散去，張榮藏說，沒有號誌桿阻斷來車，巷口居民要進出苦不堪言，也該設號誌桿。

市府交通處指出，號誌桿可讓車流用時間強力分隔，保成路接保建街和保康路段區段確實很長，民眾也有反映，因此現場會勘後，決議設紅綠燈號誌桿，增進交通安全；台林街車流量源源不斷，為讓295巷居民安全進出，曾畫黃網等標線改善，但居民仍反映進出困難，也決議增設。

交通處指出，目前號誌桿已決標簽約中，預計在農曆年前設基座，讓兩處號誌桿盡速完工。