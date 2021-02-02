台南西港區公所替代役男退伍 鄉親給予滿滿祝福

今天是台南市西港區公所社造替代役男林瑜晟、蔡牧寰、王仁佑及陳宥廷服勤最後一天，4人臨別前到慶安、永樂及港東社區與志工夥伴一一道別。

永樂社區阿公阿嬤們對他們說，「有空要記得回來看看我們」，拍拍彼此祝福他們前程似錦，來到慶安社區，里長吳明欽說很感謝替代役們的設計，里長囑咐慶安社區的夥伴們記得鯉魚香包拿到金大廟慶安宮過爐，裝點香灰放在身邊可以當護身符保平安。

役男到港東社區，港東社區的媽媽林綵綾跟替代役們約定，一定要找個時間到她家看看她的小花園泡茶聊是非。他們最後到公所與西港區長林耿漢拜別，區長勉勵他們要精進自己的能力，培養多方面的才能，在職場才能與人一較高下。

社區媽媽都說，非常感謝替代役這幾個月來的陪伴與付出，看看社區開發產品琳瑯滿目共有10多項，都是替代役男幫忙發想一起做出來的成品，包括有後營社區原味、咖哩、麻辣、沙茶及蔓越莓等5種口味米香、永樂社區全國獨一無二的五虎平西藝陣主題的時鐘、零錢包、鎖匙包、鑰匙圈及帆布袋等。慶安社區的立香、結合藺草工坊的藺草所作成的鯉魚香包及立香包等，港東社區特色花磚如花磚立香盤、春聯花磚、節慶花磚、立體花磚、金獅花磚、玻璃花磚等等。

區公所為替代役男辦的最後的巡禮是到西港穀倉餐廳吃飯，點麻油雞鍋，他們驚訝麻油雞鍋是如此的好吃，覺得以前從來沒到這裡打打牙祭覺得很扼腕。