快訊

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南西港區公所替代役男退伍 鄉親給予滿滿祝福

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南西港區公所替代役男跟慶安社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
台南西港區公所替代役男跟慶安社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影

今天是台南市西港區公所社造替代役男林瑜晟、蔡牧寰、王仁佑及陳宥廷服勤最後一天，4人臨別前到慶安、永樂及港東社區與志工夥伴一一道別。

永樂社區阿公阿嬤們對他們說，「有空要記得回來看看我們」，拍拍彼此祝福他們前程似錦，來到慶安社區，里長吳明欽說很感謝替代役們的設計，里長囑咐慶安社區的夥伴們記得鯉魚香包拿到金大廟慶安宮過爐，裝點香灰放在身邊可以當護身符保平安。

役男到港東社區，港東社區的媽媽林綵綾跟替代役們約定，一定要找個時間到她家看看她的小花園泡茶聊是非。他們最後到公所與西港區長林耿漢拜別，區長勉勵他們要精進自己的能力，培養多方面的才能，在職場才能與人一較高下。

社區媽媽都說，非常感謝替代役這幾個月來的陪伴與付出，看看社區開發產品琳瑯滿目共有10多項，都是替代役男幫忙發想一起做出來的成品，包括有後營社區原味、咖哩、麻辣、沙茶及蔓越莓等5種口味米香、永樂社區全國獨一無二的五虎平西藝陣主題的時鐘、零錢包、鎖匙包、鑰匙圈及帆布袋等。慶安社區的立香、結合藺草工坊的藺草所作成的鯉魚香包及立香包等，港東社區特色花磚如花磚立香盤、春聯花磚、節慶花磚、立體花磚、金獅花磚、玻璃花磚等等。

區公所為替代役男辦的最後的巡禮是到西港穀倉餐廳吃飯，點麻油雞鍋，他們驚訝麻油雞鍋是如此的好吃，覺得以前從來沒到這裡打打牙祭覺得很扼腕。

台南西港區公所替代役男跟永樂社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
台南西港區公所替代役男跟永樂社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
台南西港區公所替代役男跟永樂社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
台南西港區公所替代役男跟永樂社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
台南西港區公所替代役男跟慶安社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
台南西港區公所替代役男跟慶安社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
台南西港區公所替代役男跟永樂社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
台南西港區公所替代役男跟永樂社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
西港區公所替代役男跟港東社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影
西港區公所替代役男跟港東社區鄉親道別。記者周宗禎/攝影

替代役男 阿嬤

延伸閱讀

慈濟醫療助力 池上多元照顧中心預計3月底啟用

高雄醫院社區防疫全面升級 開放性陳列及即食品要遮蔽

校園我最棒／希望入學台大電機 中一中廖子緹立志護眼工程

獨居視障伯生活難自理 新店公所送年菜助大掃除

相關新聞

過爐招財錢母免費送 小七南鯤鯓代天府將聯手推出

新年將至，有「台灣王爺總廟」之稱的台南北門南鯤鯓代天府與統一超商合作，本月10日小年夜將推出限量發財錢母，消費者在全台6...

佳尼特基金會關懷邊緣戶 鹽水柳營東山千戶受惠

佳尼特教育基金會今天下午捐贈白米、麵、沙拉油等生活物資一批給台南市鹽水、東山、下營區逾千戶社會邊緣戶，市長黃偉哲出席時，...

疫情寒士尾牙不能停！同心獅子會與企業送暖到家

創世基金會斗六安養院前今天6輛潮電動機車，每台都配備外送包一字排開，引人目光，原來是創世基金會與華山、人安策略聯盟舉辦的...

影／迎春節 台南無患子故事館推出動漫公仔等8大主題展

安定區的無患子故事館迎接春節、提供民眾走春旅遊，今天推出八大主題活動，包括少見的日本動漫公仔、迴力車、紀念套幣、古錢幣的...

翻轉弱勢孩子命運 水上鄉也要引進1對1免費補救教學

台北世貿二館前館長黃金山退休後，返鄉嘉義縣民雄鄉開設薪傳二手書店，免費輔導清寒學生課業、提供晚餐，「一對一家教模式」成效...

阿里山小火車春節期間 車廂人數降載並禁飲食

春節將屆，阿里山林鐵處今表示，2月10日至2月16日加強防疫，位於阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3條支線，實施人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。