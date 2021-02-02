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疫情寒士尾牙不能停！同心獅子會與企業送暖到家
創世基金會斗六安養院前今天6輛潮電動機車，每台都配備外送包一字排開，引人目光，原來是創世基金會與華山、人安策略聯盟舉辦的寒士尾牙吃飽30列車啟動，今年因疫情改採送禮到家，寒冬送暖，讓植物人家庭心頭暖烘烘。
愛心外送員把每份關懷親送到植物人家庭，雲林同心獅子會長趙志勇及陳啟旺、吳界榮、王添鵬、陳柏丞等前後任會長和秘書，會同斗六宏佳騰智慧電車負責人巫永裕隨行關心。
趙志勇說，創世基金會每年的寒士尾牙，幫助許多弱勢家庭，今年因應防疫改為送禮到家，相當用心，於是號召獅友共同參與。巫永裕得知尾牙改為送禮到家，也邀車友一起來幫忙！
今天10位車友共乘6台電動機車，與獅子會友當起愛心外送員，一家家送暖。收到植愛年禮的林先生說，很久沒有好好吃頓飯，創世辦此愛心尾牙，讓大家圍爐的感覺真的很棒，今年因為疫情，沒辦法一起圍爐，但把愛送到家也格外溫暖。
創世也籲請支持創世基金會365天植物人常年服務，讓愛細水長流，認助專線(05)5377855，洽尾牙小組。
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