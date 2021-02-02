快訊

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情寒士尾牙不能停！同心獅子會與企業送暖到家

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影
疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影

創世基金會斗六安養院前今天6輛潮電動機車，每台都配備外送包一字排開，引人目光，原來是創世基金會與華山、人安策略聯盟舉辦的寒士尾牙吃飽30列車啟動，今年因疫情改採送禮到家，寒冬送暖，讓植物人家庭心頭暖烘烘。

愛心外送員把每份關懷親送到植物人家庭，雲林同心獅子會長趙志勇及陳啟旺、吳界榮、王添鵬、陳柏丞等前後任會長和秘書，會同斗六宏佳騰智慧電車負責人巫永裕隨行關心。

趙志勇說，創世基金會每年的寒士尾牙，幫助許多弱勢家庭，今年因應防疫改為送禮到家，相當用心，於是號召獅友共同參與。巫永裕得知尾牙改為送禮到家，也邀車友一起來幫忙！

今天10位車友共乘6台電動機車，與獅子會友當起愛心外送員，一家家送暖。收到植愛年禮的林先生說，很久沒有好好吃頓飯，創世辦此愛心尾牙，讓大家圍爐的感覺真的很棒，今年因為疫情，沒辦法一起圍爐，但把愛送到家也格外溫暖。

創世也籲請支持創世基金會365天植物人常年服務，讓愛細水長流，認助專線(05)5377855，洽尾牙小組。

疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影
疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影
疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影
疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影
疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影
疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影
疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，還幫忙貼春聯，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影
疫情但尾牙愛心不能停，創世基金會把尾牙愛心送到家，還幫忙貼春聯，溫馨滿街跑。記者蔡維斌／攝影

尾牙 植物人 愛心

延伸閱讀

因外送員態度惡劣給差評 她竟遭砸門恐嚇「不取消就弄死妳」

這次不是送訂餐 40位粉紅外送員中壢天晟醫院送暖

44歲外送員深夜車禍 噴飛100公尺送醫不治

坪林百歲嬤獨居石頭屋遭蟻襲 公所揪獅友整建新家

相關新聞

過爐招財錢母免費送 小七南鯤鯓代天府將聯手推出

新年將至，有「台灣王爺總廟」之稱的台南北門南鯤鯓代天府與統一超商合作，本月10日小年夜將推出限量發財錢母，消費者在全台6...

佳尼特基金會關懷邊緣戶 鹽水柳營東山千戶受惠

佳尼特教育基金會今天下午捐贈白米、麵、沙拉油等生活物資一批給台南市鹽水、東山、下營區逾千戶社會邊緣戶，市長黃偉哲出席時，...

疫情寒士尾牙不能停！同心獅子會與企業送暖到家

創世基金會斗六安養院前今天6輛潮電動機車，每台都配備外送包一字排開，引人目光，原來是創世基金會與華山、人安策略聯盟舉辦的...

影／迎春節 台南無患子故事館推出動漫公仔等8大主題展

安定區的無患子故事館迎接春節、提供民眾走春旅遊，今天推出八大主題活動，包括少見的日本動漫公仔、迴力車、紀念套幣、古錢幣的...

翻轉弱勢孩子命運 水上鄉也要引進1對1免費補救教學

台北世貿二館前館長黃金山退休後，返鄉嘉義縣民雄鄉開設薪傳二手書店，免費輔導清寒學生課業、提供晚餐，「一對一家教模式」成效...

阿里山小火車春節期間 車廂人數降載並禁飲食

春節將屆，阿里山林鐵處今表示，2月10日至2月16日加強防疫，位於阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3條支線，實施人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。