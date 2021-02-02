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影／迎春節 台南無患子故事館推出動漫公仔等8大主題展
安定區的無患子故事館迎接春節、提供民眾走春旅遊，今天推出八大主題活動，包括少見的日本動漫公仔、迴力車、紀念套幣、古錢幣的展示及古童玩、拇指琴等遊戲體驗與無患子手鍊DIY等多元展覽及體驗；市長黃偉哲中午參加體驗，歡迎台灣各地民眾全家來「走春」。
黃偉哲參加今天故事館宣傳活動，與學童玩古早童玩，參觀館內展示日本動漫公仔。黃偉哲說，無患子公司能在新春期間舉辦健康安全又防疫兼顧的熱鬧活動，讓民眾能玩得盡興又健康，開心過新年，無患子產品兼具環保無公害又能帶動地方發展，值得肯定。
無患子生技負責人王高榮說，體驗活動都在室外，室內展覽管制人流，活動期間仍會要求戴口罩、雙手噴酒精才能進入活動場域，希望遊客遵守工作人員導引，配合防疫健康快樂過新年。
王高榮表示，配合過年推出的八大主題活動，有深入了解無患子故事，館內圖文並茂解說與實物展示，讓大家認識無患子的植物泡泡；今年還展出珍藏的海賊王、鬼滅之刃、美少女等
日本動漫公仔，破萬台日本迴力車、蒸汽火車及軌道車，紀念套幣有中華民國20多年生肖套幣、美國建國兩百年紀念套幣，今年還展出號稱「世界最少的錢幣－永隆通寶背閩月」錢幣贋品。
故事館另準備滾鐵圈、罐頭獨輪車等古童玩讓大家遊玩，回味阿公、阿嬤年代玩具，「魯班榫」的益智遊戲、拇指琴的彈奏與無患子手鍊的DIY等體驗。
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