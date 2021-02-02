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比利時老翁曾獲南警協助 跨海報平安羨台防疫佳

中央社 / 台南2日電

比利時自行車俱樂部主席米歇爾．卡迪兒2019年來台單車旅遊，回國後在自行車部落格發文大讚台灣警察，時隔1年多武漢肺炎疫情肆虐，米歇爾來信報平安，稱羨台灣是幸福國度。

現年74歲的米歇爾．卡迪兒（Michel Cordier），2019年10月來台展開21天單車旅遊，這名滿頭白髮、留著落腮鬍、左腳是義肢的老翁，10月7日穿著單車服，拿著手機走進台南市警局第六分局金華派出所，以英文向警方求助說，手機訊號不佳，無法和遠在比利時的老婆通訊。

六分局巡官許儷馨獲報後趕到派出所，請老人打上「平安家書」，許儷馨再用她自己的email傳送到比利時，讓米歇爾得以安心繼續他的單車環台之旅，同年10月21日才搭機離台。

當時還是比利時自行車俱樂部主席的米歇爾回到比利時後，以「充滿媚力的台灣自行車之旅」為題，在法文版Andre Tignon的自行車部落格發文，且貼上多張相片，大讚台灣路面平坦，很適合單車旅行，台灣警察的友善超乎想像。

過不了多久，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）爆發，歐洲疫情嚴重，許儷馨今年1月底卻接到米歇爾的賀新年平安信；米歇爾得知台灣僅有8人染疫身亡時，相較於歐洲，他稱讚台灣是幸福國度。

米歇爾手寫平安信跨海寄到台灣，收信人是許儷馨，米歇爾說，很懷念當時來台受到警察幫助的情景。不過，疑因米歇爾字跡較潦草，這封信竟被送到台北市警局外事科，之後再轉送到六分局。

米歇爾這封信是報平安，他說，很多比利時人在大型年節無法和家人團聚，他有一些朋友染疫病得不輕，他和家人身體健康，卻因疫情關係，去年沒有外出旅遊計畫，在比利時過著無社交生活，部分學生也只能視訊學習，咖啡廳、餐館、劇院、電影院、理髮店關閉，僅販賣民生物資的超市和藥局營業，比利時警察身負防疫重任，裁罰不戴口罩的民眾。

許儷馨則自製由比利時到台南的「登機證明信片」，祝賀「Happy牛Year」，以email傳送給米歇爾；許儷馨介紹台南著名觀光景點「藍晒圖文創園區」及粽子、文旦、小籠包、芋圓冰等小吃，歡迎米歇爾疫情後再到台灣體驗美麗風情。

比利時 單車 自行車

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