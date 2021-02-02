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翻轉弱勢孩子命運 水上鄉也要引進1對1免費補救教學

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
前台北世貿二館館長黃金山(右)在嘉義縣民雄鄉開設薪傳二手書店，免費輔導清寒學生課業、成效受肯定，水上鄉長劉敬祥(左)計畫清空鄉立圖書館二樓空間，成立薪傳水上分部，日前拜會黃金山，雙方達成共識。圖／取自黃金山臉書
前台北世貿二館館長黃金山(右)在嘉義縣民雄鄉開設薪傳二手書店，免費輔導清寒學生課業、成效受肯定，水上鄉長劉敬祥(左)計畫清空鄉立圖書館二樓空間，成立薪傳水上分部，日前拜會黃金山，雙方達成共識。圖／取自黃金山臉書

台北世貿二館前館長金山退休後，返鄉嘉義縣民雄鄉開設薪傳二手書店，免費輔導清寒學生課業、提供晚餐，「一對一家教模式」成效受肯定；水上鄉長劉敬祥計畫清空鄉立圖書館二樓空間，成立薪傳水上分部，幫助鄉內國中小低收入、低成就孩子課業，日前拜會黃金山，雙方達成共識，預定下學期開辦。

「水上鄉也要免費大規模1對1家教補救教學」，黃金山說，透過北回急難救助協會理事長林銘賢聯絡，協同協會下任理事長，陪水上鄉長劉敬祥到書店，表達水上也要有「清寒學業低成就學生免費大規模1對1家教」，這是全國第一位地方首長，氣魄萬千要清空圖書館一個樓層，幫弱勢孩子翻轉命運」。

劉敬祥說，鄉立圖書館閱讀使用率不高，為發揮圖書館效益，幫助鄉內9所國中小低收入及低成就孩子，計畫清空二樓空間，複製引進薪傳一對一家教模式，大學生師資由黃金山安排提供，公所提供場地，預定開辦初期提供50至60名學生一對一家教，晚餐由公所募款，初估每月需10多萬元餐費，開學後由家長接送孩子到圖書館上課，家教科目英、數、國文為主。

劉敬祥強調，黃金山開創一對一家教補救教學，成效受肯定，大學生及中小學生都有成就感，比教育部補助地方開辦一對多補教教學成效好，建議教育部補助館長一對一家教。發起成立嘉縣教育展望協會的前嘉縣家長協會理事長蔡惇敘，肯定館長教學，對劉敬祥計畫引進水上鄉樂觀其成，並會協助。

縣府教育處代理處長李美華肯定館長為教育付出，她說，目前教育部定期補助各校對低成就學生，開辦課後學習扶助（補救教學），聘合格師資上課，每班6至10名，與館長大學生家教不同，水上鄉計畫用圖書館開辦，涉及圖書館評鑑要研議。

前台北世貿二館館長黃金山(右二)在嘉義縣民雄鄉開設薪傳二手書店，免費輔導清寒學生課業、成效受肯定，水上鄉長劉敬祥(左)計畫清空鄉立圖書館二樓空間，成立薪傳水上分部，日前拜會黃金山，雙方達成共識。圖／取自黃金山臉書
前台北世貿二館館長黃金山(右二)在嘉義縣民雄鄉開設薪傳二手書店，免費輔導清寒學生課業、成效受肯定，水上鄉長劉敬祥(左)計畫清空鄉立圖書館二樓空間，成立薪傳水上分部，日前拜會黃金山，雙方達成共識。圖／取自黃金山臉書

圖書館 館長 金山

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