阿里山小火車春節期間 車廂人數降載並禁飲食

春節將屆，阿里山林鐵處今表示，2月10日至2月16日加強防疫，位於阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3條支線，實施人數降載，祝客車廂每節車廂管制人數由70人降為50人，每班列車由350人降為250人；檜木車廂每節車廂管制人數由50人降為40人，每班列車由200人降為160人，人數降載，並禁止飲食。

交通部於1月29日公告，大眾交通工具內禁止飲食，高鐵、台鐵於農曆春節期間取消自由座服務，及對號列車限制銷售站票人數等防疫措施。

林鐵處指出，為配合國內防疫政策，考量實際營運情形，即日起所有列車禁止飲食，如因生理需求例如吃藥、喝水等，有飲食需要時得不受限制，但旅客飲食完畢後應速戴口罩，春節期間，為順利完成疏運工作，將視情形機動加開列車，請旅客務必配合車站及列車人員管制措施，請配合戴口罩、量體溫。