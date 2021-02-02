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阿里山小火車春節期間 車廂人數降載並禁飲食

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
阿里山林鐵處春節期間小火車人數降載並禁止飲食。圖／林鐵處提供
阿里山林鐵處春節期間小火車人數降載並禁止飲食。圖／林鐵處提供

春節將屆，阿里山林鐵處今表示，2月10日至2月16日加強防疫，位於阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3條支線，實施人數降載，祝客車廂每節車廂管制人數由70人降為50人，每班列車由350人降為250人；檜木車廂每節車廂管制人數由50人降為40人，每班列車由200人降為160人，人數降載，並禁止飲食。

交通部於1月29日公告，大眾交通工具內禁止飲食，高鐵、台鐵於農曆春節期間取消自由座服務，及對號列車限制銷售站票人數等防疫措施。

林鐵處指出，為配合國內防疫政策，考量實際營運情形，即日起所有列車禁止飲食，如因生理需求例如吃藥、喝水等，有飲食需要時得不受限制，但旅客飲食完畢後應速戴口罩，春節期間，為順利完成疏運工作，將視情形機動加開列車，請旅客務必配合車站及列車人員管制措施，請配合戴口罩、量體溫。

林鐵處指出，各車站及列車皆配有酒精、乾洗手等消毒用品，請旅客多加使用保持手部清潔，進入車站場域及搭乘列車應全程配戴口罩，乘車前應配合量測體溫，如有發燒情形或不配合防疫措施將不得乘車。

阿里山林鐵處春節期間小火車人數降載並禁止飲食。圖／林鐵處提供
阿里山林鐵處春節期間小火車人數降載並禁止飲食。圖／林鐵處提供

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