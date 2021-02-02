台南超創意藝術裝置 探更寮vs.格列佛隧道

台南高商廣告設計科老師莫嘉賓受邀發想，在台江文化中心前廣場以鹽分地帶守護魚塭的「探更寮」概念，結合多拉ㄟ夢「格列佛隧道」，設計裝置藝術，洞進洞出如穿越時空，成為前衛又有趣的互動裝置。

「探更寮」是魚塭養殖業者放置工具及休息的工寮，清晨陽光未出來前，水中溶氧量稀薄，虱目魚容易死亡，垂死的虱目魚會浮到水面，掙扎中張嘴呼吸，漁民在寮裡發現後，就要趕快啟動水車或打開水門，讓水流動，增加水中含氧量，減少死亡損失。因此探更寮有探望的功能，也有看顧的意義。

台江文化中心為了在年節期間營造吸引親子打卡拍照的裝置藝術，且能符合在地風情，邀請莫嘉賓發想。莫嘉賓以鹽分地帶隨處可見的魚塭為發想，將魚塭的「探更寮」，結合漫畫裡多拉ㄟ夢可縮小身體比例的道具「格列佛隧道」，創作隧道藝術裝置，也呼應網路正夯的今昔對比照風氣，吸引大人、小孩來此拍照打卡。