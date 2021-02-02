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首位護理師出身衛生局長 嘉縣代局長趙紋華真除明就職
嘉義縣衛生局代理局長趙紋華代理1年多，表現受肯定，獲縣長翁章梁提拔真除，明天上午就職，成為首位女護理師出身局長，趙紋華帶領衛生局團隊去年防疫有成，讓嘉義縣成為西部唯一零本土確診淨土，今年持續「抗疫」，並推動長照2.0業務。
49歲趙紋華、中正大學企業管理學系碩士，臺北護理學院醫護管理學系學士，82年公務人員高等考試二級考試公職護理師科，曾任衛生局醫政科長、課員、朴子市衛生所衛生稽查員、退輔會臺北榮總護理師、護士。
與翁章梁同為義竹鄉親的趙紋華，92年為照顧母親，調回家鄉朴子市衛生所當稽查員，從醫衛體系基層長期歷練，能力表現突出，衛生局醫政科長任內，處理停業華濟及新仁友醫院，以及長庚醫療大樓興建、阿里山小火車翻覆意外、台灣燈會衛生局負責的燈區等重大業務，都由她主管，圓滿達成任務。
趙紋華108年10月起，代理局長至今，帶領衛生局團隊防疫有成，翁章梁在議會公開肯定她的防疫領導表現，宣布衛生局長讓她扶正，因衛生局長要有醫護人員資格，過去局長都由醫師擔任，趙紋華擔任局長資格，由考試院銓敘部審查通過，縣長翁章梁才發布人事派令。
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