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漢翔年終發動募款捐愛心 助慢飛天使弱勢團體

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
漢翔公司發起年終愛心活動，捐款幫助慢飛天使等弱勢團體。圖／漢翔公司提供
漢翔公司發起年終愛心活動，捐款幫助慢飛天使等弱勢團體。圖／漢翔公司提供

漢翔公司發起愛心活動，公司內部推動各式愛心活動，每年歲末年終還會發起員工社會關懷慈善募款，今年幫助慢飛天使等團體，由員工協助服務中心進行挑選，將款項、資源妥善分配至數個團體，另常年舉辦志工關懷弱勢團體、物品募集等活動，聚集公司員工的愛心。

日前「中華存善慢飛天使協會」經媒體報導後，漢翔公司董事長胡開宏印象深刻，從報導中了解此協會主要照護身心障礙者，「存善」之名來自期盼帶動社會存善心做好事，胡開宏深覺「存善」對公司及社會的重要性，也感佩該協會在公益照護層面所做的付出，體會到此協會資源相對不足，且該協會距離漢翔公司總部不遠，胡因此指示了解此協會的需求及需協助之處，經了解協會面臨款項短缺困境，因此漢翔今年捐助部分款項予「中華存善慢飛天使協會」。

胡開宏帶員工慈善募款訪「中華存善慢飛天使協會」，協助改善這些天使的生活；另發現協會也有販售身心障礙者手工製作的香皂禮盒，胡交待後續公司捐款需留意資源分配，盡量以資源相對不足的慈善公益團體為重點對象，禮贈品採購以公益產品為優先，另鼓勵公司員工選購作為公關禮贈品，希望能鼓勵這些天使們。

愛心 募款 捐款

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