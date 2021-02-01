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找回消失已久的眷村過年味 虎尾眷村改造歡迎來走春

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（右）及文觀處長陳璧君體驗「建國眷村乒乓俱樂部，限時開張！」裝置藝術，透過玩樂互動了解眷村文化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右）及文觀處長陳璧君體驗「建國眷村乒乓俱樂部，限時開張！」裝置藝術，透過玩樂互動了解眷村文化。記者蔡維斌／攝影

「老眷村大變身！」雲林虎尾建國眷村改成成為藝術村，第一波以藝術入村的實驗計畫為新春暖身，邀請知名藝術家與設計團隊建置各種互動的藝術創作，新奇又有趣，走進眷村透過觀賞、聆聽、觸摸，感觸舊建築新生的能量，歡迎即日起到本月底來走春體驗不凡的眷村年味。

雲林縣長張麗善說，虎尾入選為經典小鎮，充滿歷史底蘊，擁有建國眷村、全台唯一載運甘蔗的五分車、布袋戲發源地等，縣府積極擘劃虎尾雙都心，整合新舊城鎮，引進青年經營團隊，形塑雲林新門戶，眷村活化成功是門戶的重心。

文觀處長陳璧君表示，近年來積極重修荒廢的建國眷舍，引進新的空間機能和人文元素，讓聚落形成藝術場域，已成為雲林爆紅的藝術景點，尤其最近完成修繕的眷舍，將徵選工藝、藝術、青創、眷村、食農等類型的品牌進駐，作為複合式的產業展演空間，玩樂更多元。

因應新春年節，文觀處邀請曾在台北松菸口裝置設計獲得金點設計獎的團隊，打造「建國眷村乒乓俱樂部」以象徵空軍基地的天空、窗台與飯桌，帶給民眾耳目一新的露天桌球交誼。運用鍋碗瓢盆、軍事用品等舊物件，透過互動科技的聲響場景設計，喚起往昔眷村生活記憶。

迎接春節，建國眷村2月7日將推出「免廢市集」、「寫個好年」，除有撲鼻甜品、白水咖啡、二手書店 、太日茶屋，初一到初五還有「滿滿市集」、「眷村大冒險集字」、「福利社戳戳樂」，遊戲中體驗眷村文化，張麗善歡迎過年來逛眷村，感受不凡的走春年味。

雲林縣虎尾建國眷村「藝術入村」將帶給民眾不凡的春節遊程。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾建國眷村「藝術入村」將帶給民眾不凡的春節遊程。記者蔡維斌／攝影
早年的砲彈更讓人回味軍事眷村的歷史。記者蔡維斌／攝影
早年的砲彈更讓人回味軍事眷村的歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾建國眷村「藝術入村」將帶給民眾不凡的春節遊程，今天盛大開幕。圖／雲林縣府提供
雲林縣虎尾建國眷村「藝術入村」將帶給民眾不凡的春節遊程，今天盛大開幕。圖／雲林縣府提供
雲林縣虎尾建國眷村「藝術入村」將帶給民眾不凡的春節遊程，今天盛大開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾建國眷村「藝術入村」將帶給民眾不凡的春節遊程，今天盛大開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾建國眷村的「乒乓俱樂部，限時開張！」裝置藝術，透過玩樂互動了解眷村文化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾建國眷村的「乒乓俱樂部，限時開張！」裝置藝術，透過玩樂互動了解眷村文化。記者蔡維斌／攝影

眷村 張麗善

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