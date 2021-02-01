快訊

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

遭質疑尾牙性騷是炒作 雞排妹氣炸公布「現場照」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／惡臭擾民！業者悶燒木屑 村民包圍抗議

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
居民齊聲抗議，要求業者遷出。記者莊祖銘／攝影
居民齊聲抗議，要求業者遷出。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣中埔鄉裕民村有業者違法堆置木屑，悶燒近半個多月，惡臭四起，引發附近住戶不滿，更使消防對疲於奔命，今天上午在鄉長、議員陪同下到場陳情抗議，業者允諾今天中午起雇車清運，希望能在7天內完成，環保局已依違反廢棄物清理法及空氣污染防制法告發3件，最高分別可處300萬元及10萬元罰款。。

環保局109年底接獲民眾反映，指出中埔鄉石頭厝附近有一處育苗室堆放大量有機肥，派員稽查發現該處堆放大量有機肥及木屑，欲從事培養土製造，涉及「再利用」，但業者並未取得主管機關核准，依違反廢棄物清理法告發並限期清除改善，期限屆滿，環保局派員複查仍未改善，再次開罰處分。

另外嘉義縣消防局自本月初，截至今日共派遣22車39人，半個月以來的悶燒情形，可說是讓消防人員疲於奔命，臭味四散，讓附近村民苦不堪言，認為業者根本沒有改善誠意，今天早上聚集在堆置場門口抗議，鄉長李碧菁、議員陳柏麟等人也前來聲援。

李姓業者除對村民表達歉意並表示，因天乾物燥致才導致堆置的木屑起火悶燒，有誠意解決問題，也同意配合政府政策澆水降溫，將未燃燒部分運走，預計花7天完成清場作業，也感謝消防隊在場內水源缺乏下前來救援。

環保局長張根穆表示，業者非法進行再利用行為，又因管理不當造成自燃，影響附近居民生活品質，限期業者2月5日前將堆置物移除，環保局2月1日起將每天派員到場查核監看業者移除進度，屆期若未清除完成，將從嚴依違反廢棄物清理法及空氣污染防制法，最高可處300萬元罰款。

嘉義縣環保局派員灑水降溫。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣環保局派員灑水降溫。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣中埔鄉裕民村有業者違法堆置木屑，悶燒近半個多月，惡臭四起，引發附近住戶不滿。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣中埔鄉裕民村有業者違法堆置木屑，悶燒近半個多月，惡臭四起，引發附近住戶不滿。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣中埔鄉裕民村有業者違法堆置木屑，悶燒近半個多月，惡臭四起，引發附近住戶不滿。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣中埔鄉裕民村有業者違法堆置木屑，悶燒近半個多月，惡臭四起，引發附近住戶不滿。記者莊祖銘／翻攝

廢棄物 嘉義

延伸閱讀

擔憂案908感染 環保局加強九份消毒

搶救九份商機環保局今晚再次大消毒 阿妹茶樓消毒自救

騎車口罩飛落 女大生挨罰3600

春節免煩惱垃圾無處丟 台中市環保局清運時程表看這裡

相關新聞

弱勢家庭育兒不怕！嘉義市提供免費指導服務

嘉市府今年起推出「弱勢家庭育兒指導」服務方案，免費提供家中有6歲以下孩童的弱勢家庭一年12次，每次2小時的育兒指導服務，...

金門大橋現身嘉義？嘉義蒜頭大橋濃霧中盡展風華

嘉義地區近日濃霧頻現，攝影師呂竑毅在蒜頭大橋蟄伏6天，終於捕捉到雲霧繚繞下的蒜頭大橋，令立委蔡易餘和縣議員黃鉦凱為之驚艷...

找回消失已久的眷村過年味 虎尾眷村改造歡迎來走春

「老眷村大變身！」雲林虎尾建國眷村改成成為藝術村，第一波以藝術入村的實驗計畫為新春暖身，邀請知名藝術家與設計團隊建置各種...

影／惡臭擾民！業者悶燒木屑 村民包圍抗議

嘉義縣中埔鄉裕民村有業者違法堆置木屑，悶燒近半個多月，惡臭四起，引發附近住戶不滿，更使消防對疲於奔命，今天上午在鄉長、議...

影／立委任內爭取6億多建設 王美惠：對市長選舉沒想那麼多

立委王美惠今天辦理就職周年記者會，強調當選立委後「沒有離開嘉義」，細數1年各項政績，除北嘉通勤為嘉市爭取6億多元經費，並...

南市警分局長人事布達 方仰寧：治安好還要更好

警政署上周公布直轄市警察局分局長、大隊長等重要警職異動，台南市政府警察局今天辦理人事布達，會中市警局長方仰寧肯定警察同仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。