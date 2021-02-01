影／惡臭擾民！業者悶燒木屑 村民包圍抗議

嘉義縣中埔鄉裕民村有業者違法堆置木屑，悶燒近半個多月，惡臭四起，引發附近住戶不滿，更使消防對疲於奔命，今天上午在鄉長、議員陪同下到場陳情抗議，業者允諾今天中午起雇車清運，希望能在7天內完成，環保局已依違反廢棄物清理法及空氣污染防制法告發3件，最高分別可處300萬元及10萬元罰款。。

環保局109年底接獲民眾反映，指出中埔鄉石頭厝附近有一處育苗室堆放大量有機肥，派員稽查發現該處堆放大量有機肥及木屑，欲從事培養土製造，涉及「再利用」，但業者並未取得主管機關核准，依違反廢棄物清理法告發並限期清除改善，期限屆滿，環保局派員複查仍未改善，再次開罰處分。

另外嘉義縣消防局自本月初，截至今日共派遣22車39人，半個月以來的悶燒情形，可說是讓消防人員疲於奔命，臭味四散，讓附近村民苦不堪言，認為業者根本沒有改善誠意，今天早上聚集在堆置場門口抗議，鄉長李碧菁、議員陳柏麟等人也前來聲援。

李姓業者除對村民表達歉意並表示，因天乾物燥致才導致堆置的木屑起火悶燒，有誠意解決問題，也同意配合政府政策澆水降溫，將未燃燒部分運走，預計花7天完成清場作業，也感謝消防隊在場內水源缺乏下前來救援。