男自撞亡留年邁父母 警所長奔走保生大帝廟包下喪葬費

台南市新化區那拔里40歲蕭姓里民日前騎機車撞護欄身亡，留下中度智能障礙的母親，而父為照顧其母無法外出工作，家中頓失經濟來源，還需籌措喪葬事宜，一片愁雲慘霧；警方得知商請在地保生大帝廟協助今天前往慰問。警方表示，廟方承諾協助後續喪葬事宜。

新化分局表示，蕭家發生如此不幸，那拔派出所長林俊祺知悉後旋即報告今日到任分局長余鴻恩，隨即發動轄區慈善團體商請協助，經所長奔走，那拔里保生大帝廟方派員慰問，先發放補助慰問金6千元關懷，並表示願意後續協助處理蕭員喪葬事宜。