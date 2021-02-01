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影／立委任內爭取6億多建設 王美惠：對市長選舉沒想那麼多

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
王美惠呼籲更多民眾加入民進黨，她將擔任推薦人。記者卜敏正／攝影
王美惠呼籲更多民眾加入民進黨，她將擔任推薦人。記者卜敏正／攝影

立委王美惠今天辦理就職周年記者會，強調當選立委後「沒有離開嘉義」，細數1年各項政績，除北嘉通勤為嘉市爭取6億多元經費，並強調未來3年將持續為嘉義市爭取更多，至於外傳參選市長，她直言「剛當立委還有很多要學、沒想這麼多！」

今天記者會現場，除王美惠親自報告，嘉義市前市議員江熙哲、服務處主任徐文志、顧問黃敏修、張裕隆等人都到場，王美惠還一度哽咽感謝市民栽培，並呼籲更多人加入民進黨，她願意當推薦人。

對於記者提問，從市議員到立委服務都受好評，外傳她下一步是明年市長選舉，王美惠直言才當選立委1年，雖然做許多服務，但還有很多事要學習，真的沒想這麼多。

王美惠表示，當立委後時常北嘉通勤，但地方服務沒有鬆懈，她跟服務團隊這1年共完成2368件選服案件、340件法律諮詢，参與1568個地方行程，以及106場會勘。

王美惠說，當選立委後服務部分黨派也不分藍綠，為家鄉爭取到6億多元中央建設補助經費，補助項目包括警消、軌道路網評估、電動公車營運、道路品質提升、校園設備改善，以及西區全民運動館建設補助。

王美惠說，全球局勢動盪，她也關心台灣在國際舞台表現，將會督促政府積極應對美國政權交接後，台灣對美關係的持續發展，並拓展台灣國際參與空間。

王美惠呼籲更多民眾加入民進黨，她將擔任推薦人。記者卜敏正／攝影
王美惠呼籲更多民眾加入民進黨，她將擔任推薦人。記者卜敏正／攝影

嘉義 民進黨

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