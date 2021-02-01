林內淨水場通過ISO驗證 用水符合國際級標準更保障

台灣自來水公司為提供質優、量足的自來水，雲林縣林內鄉淨水場是雲林第2個通過ISO 14001驗證淨水場，符合國際級環境友善及水質標準，今天由台水副總經理吳振榮代表受證並與林內鄉長張維崢等人揭牌，象徵宣誓提供潔淨安生的飲用水。

立委劉建國服務處副主任林廉貴、林內鄉代主席張昭榮、台水水質處長林國清等人共襄盛舉；慶賀水員工的努力成果，台水副總吳振榮表示，台水95年起積極導入ISO 14000管理制度，訂定環境政策，作為水公司環境管理系統推動的最高指導原則，逐步實踐對環保的社會責任。

林內鄉長張維崢也說，台水在林內郷境有兩座淨水設施，10多年來，他全力維護飲用水源免遭到汙染，以具體行動帶領鄉民拒絕焚化爐啟用，主要就為確保林內好山水生活環境和用水安全，感謝台水積極配合，獲得ISO 14000讓林鄉鄉飲水安全更有保障。

雲林給水廠長蕭文河說，林內淨水場積極推動阻隔抽水機低頻噪音，改善低地區供水模式，利用高程差由加壓供水轉為重力供水，同時利用閒置空間建置太陽能光電，每年減少用電度數5049仟度，減少碳排放量2570噸。