弱勢家庭育兒不怕！嘉義市提供免費指導服務

嘉市府今年起推出「弱勢家庭育兒指導」服務方案，免費提供家中有6歲以下孩童的弱勢家庭一年12次，每次2小時的育兒指導服務，包括提供母乳哺育、嬰幼兒沐浴、餵食、護理急救等照顧技巧，並針對嬰幼兒居家生活環境規畫給適當建議，減輕育兒照顧壓力。

市府社會處指出，過去有該方案，但是孩童年齡要是2歲以下，社會處發現其實2到6歲也是育兒關鍵期，因此擴大服務，也從一年3次增為12次。

目前育有2個孩子的黃爸爸表示，平時沒有和父母同住，生了現年1歲和4歲孩子後，因為妻子在檜意生活村擔任櫃姐，假日都要上班，自己同時要帶2個孩子，擔心無法全心照顧，好在經驗豐富的育兒指導員，指導育兒技巧、育兒知識及嬰兒副食品調製，讓他很快上手。

社會處服務對象包括低收入戶或中低收入戶、脆弱家庭、特殊境遇家庭，或領有兒童及少年生活扶助、弱勢兒童及少年緊急生活扶助等家庭，還有其他經社工評估有需求家庭等，希望加強推展脆弱兒童保護預防性工作，增強弱勢家庭教養及親職知能。